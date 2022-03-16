Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-генпрокурор Рябошапка хотел уехать из Украины: завернули на границе

Валентина Романенко, Роман КравецСреда, 16 марта 2022, 15:15

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка хотел покинуть пределы Украины, но ему отказали в пересечении границы.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах, представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП, Рябошапка в комментарии "Громадському"

Детали: Инцидент произошел в пункте пропуска "Косино" на границе с Венгрией 14 марта.

По словам собеседников УП, Рябошапка хотел пересечь границу, ссылаясь на то, что имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, но предоставить пограничникам соответствующие документы в подтверждение не смог, поэтому получил отказ в пропуске.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил УП, что ГПСУ не может предоставлять конфиденциальную информацию о третьих лицах, однако напомнил, что согласно условиям военного положения, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины, если они не подпадают под исключение.

Сам Рябошапка в комментарии "Громадському" заявил, что хотел уехать во Францию ​​– для того, чтобы помочь больной матери.

По словам экс-чиновника, история с "пятичасовым трэшем" на КПП по поводу проверки факта наличия на его содержании трех несовершеннолетних является "отвратительной". Мол, во время войны Офис президента "занимается мелочной местью политическим оппонентам".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Рябошапка говорит, что находился во Франции, когда получил информацию о возможном нападении России. Поэтому, мол, накануне войны вернулся в страну, и все время был здесь и занимался гуманитарными вопросами.

По данным СМИ, дети Рябошапки являются гражданами Франции.

Темы: РябошапкаВоенное положение
powered by lun.ua
Главное сегодня

Яхта Абрамовича сбежала от санкций в Бодрум: ее блокировали украинские яхтсмены

обновлено от 18:01УП стали известны детали выезда Суркисов из Украины в начале войны: вывезли более 17 млн ​​долларов

Зеленский: Компромиссы с РФ могут вынести на референдум

Зеленский: Чтобы выполнить ультиматум России, нужно всех нас уничтожить

Мариуполь: россияне обстреляли эвакуационные автобусы с детьми, есть пострадавшие

Россия отказалась от переговоров с Японией о спорных Курилах

Все новости...
Рябошапка
Вовк, Портнов и команда Зеленского влияли на смену главы Совета судей – СМИ
Гончарука могли прослушивать люди, приближенные к олигарху – экс-генпрокурор
Рябошапка назвал одну из причин его отставки – дело Хантера Байдена
Последние новости
23:12
Зеленский: Без встречи с Путиным непонятно, на что готова Россия
23:08
США не уверены, что РФ стреляет по Украине гиперзвуковыми ракетами – Reuters
23:07
Венгрия против санкций ЕС по газу РФ, бесполетной зоны над Украиной и миротворцев
23:00
В Закарпатье венгерская громада помогла выявить спецоперацию ФСБ
22:44
Гибралтар арестовал яхту российского миллиардера Пумпянского
22:42
Evraz Абрамовича предупредила о возможном дефолте
22:32
видеоНиколаевская область: жителей просят делиться снарядами с военными
22:32
Военная цензура в РФ: россиянам заблокировали доступ к Euronews
22:22
В Донецкой и Луганской области обезвредили около 300 российских военных
22:15
Укртелеком восстановил интернет в Херсоне и области
Все новости...