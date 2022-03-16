Экс-генпрокурор Рябошапка хотел уехать из Украины: завернули на границе
Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка хотел покинуть пределы Украины, но ему отказали в пересечении границы.
Источник: собеседники УП в правоохранительных органах, представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП, Рябошапка в комментарии "Громадському"
Детали: Инцидент произошел в пункте пропуска "Косино" на границе с Венгрией 14 марта.
По словам собеседников УП, Рябошапка хотел пересечь границу, ссылаясь на то, что имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, но предоставить пограничникам соответствующие документы в подтверждение не смог, поэтому получил отказ в пропуске.
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил УП, что ГПСУ не может предоставлять конфиденциальную информацию о третьих лицах, однако напомнил, что согласно условиям военного положения, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины, если они не подпадают под исключение.
Сам Рябошапка в комментарии "Громадському" заявил, что хотел уехать во Францию – для того, чтобы помочь больной матери.
По словам экс-чиновника, история с "пятичасовым трэшем" на КПП по поводу проверки факта наличия на его содержании трех несовершеннолетних является "отвратительной". Мол, во время войны Офис президента "занимается мелочной местью политическим оппонентам".
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Рябошапка говорит, что находился во Франции, когда получил информацию о возможном нападении России. Поэтому, мол, накануне войны вернулся в страну, и все время был здесь и занимался гуманитарными вопросами.
По данным СМИ, дети Рябошапки являются гражданами Франции.