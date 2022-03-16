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Экс-генпрокурор Рябошапка хотел уехать из Украины: завернули на границе

Валентина Романенко, Роман КравецСреда, 16 марта 2022, 14:15
Экс-генпрокурор Рябошапка хотел уехать из Украины: завернули на границе

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка хотел покинуть пределы Украины, но ему отказали в пересечении границы.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах, спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП, Рябошапка в комментарии "Громадському"

Детали: Инцидент произошел в пункте пропуска "Косино" на границе с Венгрией 14 марта.

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По словам собеседников УП, Рябошапка хотел пересечь границу, ссылаясь на то, что имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, но предоставить пограничникам соответствующие документы в подтверждение не смог, поэтому получил отказ в пропуске.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил УП, что ГПСУ не может предоставлять конфиденциальную информацию о третьих лицах, однако напомнил, что согласно условиям военного положения, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины, если они не подпадают под исключение.

Сам Рябошапка в комментарии "Громадському" заявил, что хотел уехать во Францию ​​– для того, чтобы помочь больной матери.

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По словам экс-чиновника, история с "пятичасовым трэшем" на КПП по поводу проверки факта наличия на его содержании трех несовершеннолетних является "отвратительной". Мол, во время войны Офис президента "занимается мелочной местью политическим оппонентам".

Рябошапка говорит, что находился во Франции, когда получил информацию о возможном нападении России. Поэтому, мол, накануне войны вернулся в страну, и все время был здесь и занимался гуманитарными вопросами.

По данным СМИ, дети Рябошапки являются гражданами Франции.

Темы: РябошапкаВоенное положение
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