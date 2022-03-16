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Під завалами гуртожитка в Чернігові виявили тіла 5 осіб, з яких 3 дітей

Катерина ТищенкоСереда, 16 березня 2022, 20:01
зруйнований гуртожиток у Чернігові, фото ДСНС

Під завалами зруйнованого російськими військами гуртожитка в Чернігові виявили тіла 5 загиблих, з яких 3 дітей.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Під час розбирання конструкцій гуртожитку, що в м.Чернігові, рятувальниками було виявлено тіла 5 загиблих осіб, серед яких 3 дітей".

Деталі: У середу станом на 19:00 підрозділи ДСНС у Чернігівській області 7 разів залучались до ліквідації пожеж, ще 4 рази для надання допомоги внаслідок обстрілів житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Що передувало: 13 березня війська РФ авіаударом зруйнували 9-поверховий гуртожиток у Чернігові. Тоді попередньо повідомлялося про одного загиблого і одного постраждалого.

14 березня внаслідок обстрілу окупантами Чернігова загинули, за попередньою інформацією, 10 людей.

16 березня в одному із спальних мікрорайонів Чернігова російські війська обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 10 мирних мешканців.

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Теми: Чернігіввійна
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