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Под завалами общежития в Чернигове обнаружили тела 5 человек, из которых 3 детей

Катерина ТищенкоСреда, 16 марта 2022, 19:01
Под завалами общежития в Чернигове обнаружили тела 5 человек, из которых 3 детей
разрушенное общежитие в Чернигове, фото ГСЧС

Под завалами разрушенного русскими войсками общежития в Чернигове обнаружили тела 5 погибших, из которых 3 детей.

Источник: ГСЧС

Дословно: "При разборе конструкций общежития в Чернигове спасателями были обнаружены тела 5 погибших, среди которых 3 детей".

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Детали: В среду по состоянию на 19:00 подразделения ГСЧС в Черниговской области 7 раз привлекались к ликвидации пожаров, еще 4 раза для оказания помощи в результате обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры.

Что предшествовало: 13 марта войска РФ авиаударом разрушили 9-этажное общежитие в Чернигове. Тогда предварительно сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.

14 марта в результате обстрела оккупантами Чернигова погибли, по предварительной информации, 10 человек.

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16 марта в одном из спальных микрорайонов Чернигова российские войска обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом. В результате обстрела погибли по меньшей мере 10 мирных жителей.

Темы: Черниговвойна
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