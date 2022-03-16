Под завалами общежития в Чернигове обнаружили тела 5 человек, из которых 3 детей

Под завалами разрушенного русскими войсками общежития в Чернигове обнаружили тела 5 погибших, из которых 3 детей.

Источник: ГСЧС

Дословно: "При разборе конструкций общежития в Чернигове спасателями были обнаружены тела 5 погибших, среди которых 3 детей".

Детали: В среду по состоянию на 19:00 подразделения ГСЧС в Черниговской области 7 раз привлекались к ликвидации пожаров, еще 4 раза для оказания помощи в результате обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры.

Что предшествовало: 13 марта войска РФ авиаударом разрушили 9-этажное общежитие в Чернигове. Тогда предварительно сообщалось об одном погибшем и одном пострадавшем.

14 марта в результате обстрела оккупантами Чернигова погибли, по предварительной информации, 10 человек.

16 марта в одном из спальных микрорайонов Чернигова российские войска обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом. В результате обстрела погибли по меньшей мере 10 мирных жителей.