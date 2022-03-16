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Росіяни обстріляли у Маріуполі приміщення басейну — під завалами діти та вагітні

Середа, 16 березня 2022, 19:17

У середу російські військові завдали авіаудару не лише Драмтеатру, а й приміщенню басейну "Нептун" — кількість жертв поки неможливо визначити.

Джерело: Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, на Facebook.

Дослівно: "Росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільних!

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Ці покидьки прагнуть фізично знищити Маріуполь і маріупольців, які давно вже стали символом нашого опору. Сьогодні вони завдали авіаудару по Драмтеатру і басейну "Нептун".

У Драмтеатрі переховувалося, за попередніми даними, кілька сотень маріупольців. Що з ними тепер – невідомо, адже вхід до бомбосховища заблоковано уламками. 

Росіяни уже зараз починають брехати, наче там був штаб полку "Азов". Але вони і самі чудово знають, що там були лише цивільні.

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Так само виключно цивільні перебували і в "Нептуні". Тепер там під завалами, серед інших, вагітні жінки та жінки з дітьми. Це – чистий тероризм!".

Деталі: За словами Кириленка, зараз неможливо встановити кількість жертв цих обстрілів, а також масштаби руйнувань.

Також у середу російські війська з "Градів" обстріляли автомобільну колону, що йшла з Маріуполя на Запоріжжя. Є 5 поранених, у тому числі одна дитина.

Теми: Маріупольвійна
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