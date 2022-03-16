Россияне обстреляли в Мариуполе помещение бассейна — под завалами дети и беременные

В среду российские военные нанесли авиаудар не только по Драмтеатру, но и по помещению бассейна "Нептун" — количество жертв пока невозможно определить.



Источник: Павел Кириленко, начальник Донецкой областной военной администрации, в Facebook.



Дословно: "Россияне целенаправленно бьют по гражданским!

Эти подонки стремятся физически уничтожить Мариуполь и мариупольцев, давно уже ставших символом нашего сопротивления. Сегодня они нанесли авиаудар по Драмтеатру и бассейну "Нептун".



В Драмтеатре прятались, по предварительным данным, несколько сотен мариупольцев. Что с ними теперь – неизвестно, ведь вход в бомбоубежище заблокирован обломками.

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Россияне уже сейчас начинают лгать, что там был штаб полка "Азов". Но они и сами отлично знают, что там были только мирные жители.

Так же исключительно мирные люди находились и в "Нептуне". Теперь там под завалами, в том числе, беременные женщины и женщины с детьми. Это чистый терроризм!".



Подробности: По словам Кириленко, сейчас невозможно установить количество жертв этих обстрелов, а также масштабы разрушений.

Также в среду российские войска из "Градов" обстреляли автомобильную колонну, шедшую из Мариуполя на Запорожье. Как результат - 5 раненых, в том числе один ребенок.