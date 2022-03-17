Кулеба: Зізнання Лаврова у бомбуванні пологового в Маріуполі стане доказом в міжнародному суді

Слова російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про те, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок в Маріуполі, стануть доказом в судах.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у FB

Пряма мова: "Коли йдеться про міжнародні суди, то позиція така сама – зрештою наша правда переможе.

Зараз в Україні перебуває прокурор Міжнародного кримінального суду. В мене був з ним контакт. Працює дуже добре Офіс генерального прокурора, збираючи докази, про воєнні злочини, про злочини проти людяності, вчинені Російською Федерацією.

Ми дякуємо всім російським посадовим особам за те, що вони публічно на камеру визнають вчинення воєнних злочинів. Зокрема міністр Лавров, який заявив, що вони навмисно бомбардували лікарню і пологовий будинок у Маріуполі.

Це все докази їхніх злочинів, за які їм доведеться рано чи пізно відповідати".

Що передувало: