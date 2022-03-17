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Кулеба: Зізнання Лаврова у бомбуванні пологового в Маріуполі стане доказом в міжнародному суді

Анастасія КалатурЧетвер, 17 березня 2022, 04:09
Кулеба: Зізнання Лаврова у бомбуванні пологового в Маріуполі стане доказом в міжнародному суді
ФОТО: GETTY

Слова російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про те, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок в Маріуполі, стануть доказом в судах.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у FB

Пряма мова: "Коли йдеться про міжнародні суди, то позиція така сама – зрештою наша правда переможе.

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Зараз в Україні перебуває прокурор Міжнародного кримінального суду. В мене був з ним контакт. Працює дуже добре Офіс генерального прокурора, збираючи докази, про воєнні злочини, про злочини проти людяності, вчинені Російською Федерацією.

Ми дякуємо всім російським посадовим особам за те, що вони публічно на камеру визнають вчинення воєнних злочинів. Зокрема міністр Лавров, який заявив, що вони навмисно бомбардували лікарню і пологовий будинок у Маріуполі.

Це все докази їхніх злочинів, за які їм доведеться рано чи пізно відповідати".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • Російські окупанти  9 березня скинули з літаків кілька потужних бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.
  • Після цього міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що бомбардування лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії РФ.
  • Лавров  заявив, що  пологовий будинок нібито був захоплений батальоном Азов та іншими радикалами і звідти вигнали всіх породіль, всіх медсестер, і взагалі весь персонал.

Теми: МаріупольвійнаКулеба ДмитроЛавров
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