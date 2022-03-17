Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба: Признание Лаврова в бомбардировке роддома в Мариуполе станет доказательством в международном суде

Анастасия КалатурЧетверг, 17 марта 2022, 04:09
Кулеба: Признание Лаврова в бомбардировке роддома в Мариуполе станет доказательством в международном суде
ФОТО: GETTY

Слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе, станут доказательством в судах.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в FB

Прямая речь: "Когда речь идет о международных судах, то позиция такая же – в конечном счете, наша правда победит.

Реклама:

В настоящее время в Украине находится прокурор Международного уголовного суда. У меня был с ним контакт. Работает очень хорошо Офис генерального прокурора, собирая доказательства, о военных преступлениях, о преступлениях против человечности, совершенных Российской Федерацией.

Мы благодарим всех российских должностных лиц за то, что они публично на камеру признают совершение военных преступлений. В частности, министр Лавров, который заявил, что они намеренно бомбили больницу и роддом в Мариуполе.

Это все доказательства их преступлений, за которые им придется рано или поздно отвечать".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • Российские оккупанты 9 марта сбросили с самолетов несколько мощных бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе.
  • После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что бомбардировка больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением армии РФ.
  • Лавров заявил, что роддом как якобы был захвачен батальоном Азов и другими радикалами и оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер, и вообще весь персонал.

Темы: МариупольвойнаКулеба ДмитрийЛавров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: