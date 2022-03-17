Кулеба: Признание Лаврова в бомбардировке роддома в Мариуполе станет доказательством в международном суде
Слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе, станут доказательством в судах.
Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в FB
Прямая речь: "Когда речь идет о международных судах, то позиция такая же – в конечном счете, наша правда победит.
В настоящее время в Украине находится прокурор Международного уголовного суда. У меня был с ним контакт. Работает очень хорошо Офис генерального прокурора, собирая доказательства, о военных преступлениях, о преступлениях против человечности, совершенных Российской Федерацией.
Мы благодарим всех российских должностных лиц за то, что они публично на камеру признают совершение военных преступлений. В частности, министр Лавров, который заявил, что они намеренно бомбили больницу и роддом в Мариуполе.
Это все доказательства их преступлений, за которые им придется рано или поздно отвечать".
Что предшествовало:
- Российские оккупанты 9 марта сбросили с самолетов несколько мощных бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе.
- После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что бомбардировка больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением армии РФ.
- Лавров заявил, что роддом как якобы был захвачен батальоном Азов и другими радикалами и оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер, и вообще весь персонал.