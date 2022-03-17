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Регіони: гарячі точки України вночі зазнали ударів з артилерії та з повітря

Олена РощінаЧетвер, 17 березня 2022, 08:44

У ніч на 17 березня російські війська обстріляли з артилерії та завдали ракетних ударів під Києвом, у Харкові тривали хаотичні обстріли, по Чернігову та поблизу Сум била ворожа артилерія, по Херсонській області били "Градами", по Маріуполю завдали авіаудару, у Миколаївській області йшли бої. 

Джерело: дані голів військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 08:00 четверга 17 березня

Деталі: Київщина. Постійні тривоги, загрози авіаударів. Бучанський район – Ірпінь, Буча, Гостомель, Макарів – бої, артилерійські обстріли. У Броварському районі – ракетні удари по населених пунктах Калинівської територіальної громади. Кількість постраждалих уточнюється.

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Чернігівщина. Кілька повітряних тривог за ніч. Також ворог з вечора і всю ніч методично обстрілював Чернігів із артилерії. Інформація щодо кількості жертв та постраждалих уточнюється. 

Сумщина. По Сумському району кілька годин працювала ворожа артилерія. Також була повітряна тривога. Дані про постраждалих наразі відсутні.

Харківщина. Харків: всю ніч тривали хаотичні обстріли, є потрапляння в житлові будинки, школи, склади, кількість постраждалих ще встановлюється, працюють рятувальники. По області – тривають бої в Ізюмі та Чугуївському напрямку.

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Окупант вночі обстріляв місто Мерефу, що в Харківському районі, зруйнував школу та будинок культури, пошкодило й будинки. Є постраждалі, рятувальники працюють на місці.

Луганщина. Сєвєродонецьк та Рубіжне у вогні. У Сєвєродонецьку є влучення в "Укртелеком". У Рубіжному щонайменше 27 загорянь житлових будинків. Інформація щодо кількості жертв та постраждалих уточнюється. 

Донеччина. Авдіївка: всю ніч хаотичний артобстріл, зранку – авіаудар, після того – "Гради", що бють досі. Про наслідки та постраждалих інформації поки немає: тривають обстріли. 

Мар'їнка, Красногорівка – обстріли по місту. Розбита будівля Мар'їнської ВА.

Маріуполь: знову авіаудари. Люди самотужки вириваються з Маріуполя на власному транспорті. Ризик загибелі залишається високим, оскільки росіяни обстрілюють колони мирних мешканців.

Херсонщина. На Херсонщині тривають сильні вибухи та "Гради" (залпи).

Область повністю окупована російськими військами, через що майже у кожній із 49-ти територіальних громад виникають перебої з електроенергією, водо- та газопостачанням. На вечір 16 березня знеструмленими є 64 населених пункти. Через відсутність продуктів, ліків та терор росіян мирних мешканців ситуація в області критична.

Миколаївщина. Ніч була неспокійною, в центральній частини області – бої з окупантами.

Одеса. Ніч минула відносно спокійно. Ситуація контрольована.

Рівненщина. Ніч на Рівненщині пройшла спокійно. Тричі оголошувалася повітряна тривога. 

Напередодні ввечері було нанесено ракетний удар по військовому об‘єкту в місті Сарни на півночі області (90 км від Рівного). Постраждалих чи загиблих немає. 

Дніпропетровщина. Одна повітряна загроза вночі. Загалом спокійно.

Волинь, Житомирщина, Вінничина, Закарпаття, Івано-Франківськ, Львівщина, Хмельницька область, Тернопіль, Чернівці, Черкаси, Полтаващина, Кіровоградська й Запорізька області – ніч спокійна попри повітряні тривоги. 

Теми: війнаКиївська областьМаріупольМиколаївська область
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