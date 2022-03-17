Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Регионы: горячие точки Украины ночью подверглись ударам из артиллерии и с воздуха

Елена РощинаЧетверг, 17 марта 2022, 09:44

В ночь на 17 марта российские войска обстреляли из артиллерии и нанесли ракетные удары под Киевом, в Харькове продолжались хаотические обстрелы, по Чернигову и вблизи Сум была вражеская артиллерия, по Херсонской области били "Градами", по Мариуполю нанесли авиаудар, в Николаевской области шли бои.

Источник: данные глав военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 08:00 четверга 17 марта

Детали: Киевщина. Постоянные тревоги, угрозы авиаударов. Бучанский район – Ирпень, Буча, Гостомель, Макаров – бои, артиллерийские обстрелы. В Броварском районе – ракетные удары по населенным пунктам Калиновской территориальной громады. Число пострадавших уточняется.

Черниговская область. Несколько воздушных тревог за ночь. Также враг с вечера и всю ночь методично обстреливал Чернигов из артиллерии. Информация о количестве жертв и пострадавших уточняется.

Сумщина. По Сумскому району несколько часов работала вражеская артиллерия. Также была воздушная тревога. Данные о пострадавших отсутствуют.

Харьковская область. Харьков: всю ночь продолжались хаотические обстрелы, попадание в жилые дома, школы, склады, количество пострадавших еще устанавливается, работают спасатели. По области – продолжаются бои в Изюме и Чугуевском направлении.

Оккупант ночью обстрелял город Мерефу в Харьковском районе, разрушил школу и дом культуры, повредил и дома. Есть пострадавшие, спасатели трудятся на месте.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Луганская область. Северодонецк и Рубежное в огне. В Северодонецке есть попадание в "Укртелеком". В Рубежном не менее 27 возгораний жилых домов. Информация о количестве жертв и пострадавших уточняется.

Донецкая область. Авдеевка: всю ночь хаотический артобстрел, утром – авиаудар, после того – "Грады", которые бьют до сих пор. О последствиях и пострадавших информации пока нет: продолжаются обстрелы.

Марьинка, Красногоровка – обстрелы по городу. Разбито здание Марьинского ВА.

Мариуполь: снова авиаудары. Люди самостоятельно вырываются из Мариуполя на собственном транспорте. Риск гибели остается высоким, поскольку россияне обстреливают колонны мирных жителей.

Херсонская область. В Херсонской области продолжаются сильные взрывы и "Грады" (залпы).

Область полностью оккупирована российскими войсками, из-за чего почти в каждой из 49 территориальных общин возникают перебои с электроэнергией, водо- и газоснабжением. На вечер 16 марта обесточены 64 населенных пункта. Из-за отсутствия продуктов, лекарств и террора россиянами мирных жителей ситуация в области критическая.

Николаевская область. Ночь была неспокойной, в центральной части области – бои с оккупантами.

Одесса. Ночь прошла относительно спокойно. Ситуация контролируется.

Ровенская область. Ночь в Ровенской области прошла спокойно. Трижды объявлялась воздушная тревога.

Накануне вечером был нанесен ракетный удар по военному объекту в городе Сарны на севере области (90 км от Ровно). Пострадавших или погибших нет.

Днепропетровщина. Одна воздушная угроза ночью. В целом спокойно.

Волынь, Житомирщина, Винничина, Закарпатье, Ивано-Франковск, Львовщина, Хмельницкая область, Тернополь, Черновцы, Черкассы, Полтавская, Кировоградская и Запорожская области – ночь спокойная, несмотря на воздушные тревоги.

Темы: войнаКиевская областьМариупольНиколаевская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россияне отпустили из плена журналистку hromadske

Премьер Италии поддержал членство Украины в Евросоюзе

Под Киевом на линии фронта пропал фотожурналист Макс Левин

Россияне выискивают новые силы и перегруппировываются – сводка Генштаба

Херсон: люди вышли на митинг, оккупанты распылили слезоточивый газ

Кремль отреагировал на слова Зеленского о референдуме относительно компромиссов 

Все новости...
война
Сейм Литвы призвал ООН установить бесполетную зону над Украиной
Тактика России: "Котлы" для мирных и прицельные удары по укрытиям – Подоляк
Последние новости
17:16
Отсчет закончился: Anonymous "слил" базу данных компании Nestle
17:10
Кривой Рог: под городом вражеская ДРГ подорвалась на мине
17:08
Американский вуз открывает бесплатную программу для учеников из Украины в память о погибшей харьковчанке
17:00
Россияне отпустили из плена журналистку hromadske
16:54
Финский производитель шин Nokian Tyres решил не закрывать завод в РФ
16:52
ПЦУ призвало все приходы УПЦ МП перейти к ним
16:43
В Чернигове гуманитарная катастрофа: нет электричества, люди готовят на огне, тела лежат часами
16:29
Украинская "Дарница" будет производить лекарства от COVID-19 по лицензии Pfizer
16:27
Мариуполь: "Азовцы" уничтожили 4 танка, ББМ и пехоту оккупантов
16:23
В России отложили закон об изменениях призыва в армию
Все новости...