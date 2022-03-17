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Нові обстріли Чернігова: є жертви і поранені, серед загиблих - громадянин США

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 березня 2022, 14:19
розбомблений Чернігів. ілюстративне фото ДСНС

Внаслідок ворожого обстрілу мирних мешканців у центрі Чернігова 17 березня є загиблі, в тому числі громадянин США.

Джерело: поліція Чернігівщини

Дослівно: "Окупанти вкотре здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройних цивільних мешканцях міста. Є загиблі і поранені люди. Серед загиблих - громадянин США".

Деталі: Вказано, що поліцейські допомагають евакуювати постраждалих громадян до медичних закладів.

На місці події працюють чернігівські слідчі, які фіксують всі обставини та наслідки воєнних злочинів росіян.

Нагадаємо: Про поточну ситуацію в місті доповідав очільник Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус. Ворог продовжує системні арт та авіа-обстріли обласного центру, нищить цивільну інфраструктуру. Внаслідок обстрілу Чернігова російськими окупаційними військами 16 березня загинули щонайменше 53 людини.

Зокрема в черзі по хліб загинули щонайменше 10 мирних мешканців.

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Теми: Чернігіввійна
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