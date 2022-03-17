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Новые обстрелы Чернигова: есть жертвы и раненые, среди погибших - гражданин США

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 марта 2022, 13:19
Новые обстрелы Чернигова: есть жертвы и раненые, среди погибших - гражданин США
разбомбленный Чернигов. иллюстративное фото ГСЧС

В результате вражеского обстрела мирных жителей в центре Чернигова 17 марта погибли люди, в том числе гражданин США.

Источник: полиция Черниговщины

Дословно: "Оккупанты в очередной раз совершили атаку из тяжелой артиллерии по безоружным гражданским жителям города. Есть погибшие и раненые люди. Среди погибших - гражданин США".

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Детали: Указано, что полицейские помогают эвакуировать пострадавших граждан в медицинские учреждения.

На месте происшествия работают черниговские следователи, фиксирующие все обстоятельства и последствия военных преступлений россиян.

Напомним: О текущей ситуации в городе сообщал глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус. Враг продолжает системные арт и авиаобстрелы областного центра, уничтожает гражданскую инфраструктуру. В результате обстрела Чернигова российскими оккупационными войсками 16 марта погибли по меньшей мере 53 человека.

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В частности, в очереди за хлебом погибли по меньшей мере 10 мирных жителей.

Темы: Черниговвойна
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