Новые обстрелы Чернигова: есть жертвы и раненые, среди погибших - гражданин США
В результате вражеского обстрела мирных жителей в центре Чернигова 17 марта погибли люди, в том числе гражданин США.
Источник: полиция Черниговщины
Дословно: "Оккупанты в очередной раз совершили атаку из тяжелой артиллерии по безоружным гражданским жителям города. Есть погибшие и раненые люди. Среди погибших - гражданин США".
Детали: Указано, что полицейские помогают эвакуировать пострадавших граждан в медицинские учреждения.
На месте происшествия работают черниговские следователи, фиксирующие все обстоятельства и последствия военных преступлений россиян.
Напомним: О текущей ситуации в городе сообщал глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус. Враг продолжает системные арт и авиаобстрелы областного центра, уничтожает гражданскую инфраструктуру. В результате обстрела Чернигова российскими оккупационными войсками 16 марта погибли по меньшей мере 53 человека.
В частности, в очереди за хлебом погибли по меньшей мере 10 мирных жителей.