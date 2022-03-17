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Протиповітряна оборона мінусує ще 2 ракети і безпілотник ворога

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 березня 2022, 15:10

Протиповітряна оборона України знищила дві ворожі ракети над Дніпропетровською областю та безпілотник над Слобожанщиною.

Джерело: Повітряне командування "Схід" у Facebook

Дослівно: "Дніпропетровщина: ракетна загроза минула! Силами протиповітряної оборони збито обидві ракети.

Харківський напрямок: знищено ворожий безпілотник.

Тримаємо стрій! Слава Україні".

Що передувало: Оперативне об'єднання ЗСУ Повітряне командування "Схід" повідомило про знищення двох російських літаків над Харківською областю в ніч на 17 березня.

Теми: війнаДніпропетровська областьХарківська область
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