Противовоздушная оборона минусует еще 2 ракеты и беспилотник врага
Четверг, 17 марта 2022, 15:10
Противовоздушная оборона Украины уничтожила две вражеские ракеты над Днепропетровской областью и беспилотник над Слобожанщиной.
Источник: Воздушное командование "Схід" в Facebook
Дословно: "Днепропетровщина: ракетная угроза миновала! Силами противовоздушной обороны сбиты обе ракеты.
Харьковское направление: уничтожен вражеский беспилотник.
Держим строй! Слава Украине".
Что предшествовало: Оперативное объединение ВСУ Воздушное командование "Схід" сообщило об уничтожении двух российских самолетов над Харьковской областью в ночь на 17 марта.