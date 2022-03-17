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Противовоздушная оборона минусует еще 2 ракеты и беспилотник врага

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 марта 2022, 15:10

Противовоздушная оборона Украины уничтожила две вражеские ракеты над Днепропетровской областью и беспилотник над Слобожанщиной.

Источник: Воздушное командование "Схід" в Facebook

Дословно: "Днепропетровщина: ракетная угроза миновала! Силами противовоздушной обороны сбиты обе ракеты.

Харьковское направление: уничтожен вражеский беспилотник.

Держим строй! Слава Украине".

Что предшествовало: Оперативное объединение ВСУ Воздушное командование "Схід" сообщило об уничтожении двух российских самолетов над Харьковской областью в ночь на 17 марта.

Темы: войнаДнепропетровская областьХарьковская область
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