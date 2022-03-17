У Мерефі під Харковом унаслідок обстрілів окупантів загинула 21 людина

Внаслідок обстрілів міста Мерефи на Харківщині загинула 21 людина, ще 25 дістали поранення.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Із 25 пораних десятеро перебувають у важкому стані.

Наразі роботи з розчищення завалів тривають.

Українські прокурори порушили кримінальне провадження за статтею про порушення звичаїв і правил війни, поєднаного з умисним убивством.

Передісторія: