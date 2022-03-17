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У Мерефі під Харковом унаслідок обстрілів окупантів загинула 21 людина

Денис КарловськийЧетвер, 17 березня 2022, 15:17
У Мерефі під Харковом унаслідок обстрілів окупантів загинула 21 людина
Руйнування в Мерефі. Фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок обстрілів міста Мерефи на Харківщині загинула 21 людина, ще 25 дістали поранення.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Із 25 пораних десятеро перебувають у важкому стані.

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Наразі роботи з розчищення завалів тривають.

Українські прокурори порушили кримінальне провадження за статтею про порушення звичаїв і правил війни, поєднаного з умисним убивством. 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • О пів на четверту вночі 17 березня російські загарбники обстріляли з артилерії місто Мерефа. Внаслідок обстрілів зруйновано приміщення загальноосвітньої школи ба міського будинку культури.
  • Зранку 17 березня окупанти також обстріляли Дергачі та селище Слатине на Харківщині. Щонайменше троє людей загинуло і ще п’ятеро дістали поранення.

Теми: Харківська областьобстрілвійнавбивство
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