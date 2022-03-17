У Мерефі під Харковом унаслідок обстрілів окупантів загинула 21 людина
Четвер, 17 березня 2022, 16:17
Внаслідок обстрілів міста Мерефи на Харківщині загинула 21 людина, ще 25 дістали поранення.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: Із 25 пораних десятеро перебувають у важкому стані.
Наразі роботи з розчищення завалів тривають.
Українські прокурори порушили кримінальне провадження за статтею про порушення звичаїв і правил війни, поєднаного з умисним убивством.
Передісторія:
- О пів на четверту вночі 17 березня російські загарбники обстріляли з артилерії місто Мерефа. Внаслідок обстрілів зруйновано приміщення загальноосвітньої школи ба міського будинку культури.
- Зранку 17 березня окупанти також обстріляли Дергачі та селище Слатине на Харківщині. Щонайменше троє людей загинуло і ще п’ятеро дістали поранення.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"