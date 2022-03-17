В Мерефе под Харьковом в результате обстрелов оккупантов погиб 21 человек
Четверг, 17 марта 2022, 15:17
В результате обстрелов города Мерефы в Харьковской области погиб 21 человек, еще 25 получили ранения.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: Из 25 раненых десять находятся в тяжелом состоянии.
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В настоящее время работы по расчистке завалов продолжаются.
Украинские прокуроры возбудили уголовное производство по статье о нарушении обычаев и правил войны, объединенного с умышленным убийством.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В 3:30 ночью 17 марта российские захватчики обстреляли из артиллерии город Мерефа. В результате обстрелов разрушены помещения общеобразовательной школы и городского дома культуры.
- Утром 17 марта оккупанты также обстреляли Дергачи и поселок Слатино в Харьковской области. По меньшей мере три человека погибли и еще пятеро получили ранения.