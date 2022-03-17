Зеленський відвідав у лікарні людей, яких обстріляли під час евакуації з Ворзеля

Президент Володимир Зеленський навідався до поранених у шпиталі, які потрапили під обстріли окупантів під час евакуації з Ворзеля.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Президент зайшов до палати родини Власенків, яка потрапила під обстріли окупантів під час евакуації з Ворзеля. Родина переїхала до передмістя Києва з Криму в 2014 році після російської окупації півострову, бо не хотіла набувати російське громадянство.

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Під час спроби врятуватися від обстрілів російських загарбників автівка Власенків потрапила під ворожий обстріл. Тоді старша 16-річна донька Катя закрила своїм тілом молодшого 8-річного брата Ігоря від обстрілів, діставши осколкові поранення.

Як повідомляють у пресслужбі ОП, Ігор, побачивши закривавлені рани своєї сестри, почав кричати на окупантів, вийшовши з автівки. Крім того поранення дістала і мати Тетяна.

Батькові Роману вдалося винести поранену доньку з машини до безпечного місця, де їй надали першу домедичну допомогу.

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Зеленський відзначив згуртованість родини і готовність захищати одне одного й подарував їм планшет для навчання, квіти, солодощі та фрукти. Ігореві подарували м'які іграшки, тому що від обстрілів окупантів його іграшки були знищені осколками.

Крім того, Зеленський зокрема відвідав палату, де лежать водій загиблого журналіста Бренто Рено та два бійці підрозділу тероборони.

На відео видно, що разом із Зеленським до шпиталю прибув міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та речник ОП Сергій Никифоров.

Президент побажав усім пораненим швидкого одужання.

Також після відвідин шпиталя Зеленський зайшов вручити державні нагороди співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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