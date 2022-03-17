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Зеленский посетил в больнице людей, которых обстреляли во время эвакуации из Ворзеля

Денис КарловскийЧетверг, 17 марта 2022, 16:37
Зеленский посетил в больнице людей, которых обстреляли во время эвакуации из Ворзеля
Зеленский жмет руку Кате. Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Владимир Зеленский посетил раненых в госпитале, которые попали под обстрелы оккупантов во время эвакуации из Ворзеля.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Президент зашел в палату семьи Власенко, которая попала под обстрелы русских военных во время эвакуации из Ворзеля. Семья переехала в пригород Киева из Крыма в 2014 году после российской оккупации полуострова, потому что не хотела приобретать российское гражданство.

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При попытке спастись от обстрелов российских захватчиков автомобиль Власенко попал под вражеский обстрел. Тогда старшая 16-летняя дочь Катя закрыла своим телом младшего 8-летнего брата Игоря от обстрелов, получив осколочные ранения.

Как сообщают в пресс-службе ОП, Игорь, увидев окровавленные раны своей сестры, начал кричать на оккупантов, выйдя из машины. Кроме того, ранение получила и мать Татьяна.

Отцу Роману удалось вынести раненую дочь из машины в безопасное место, где ей была оказана первая домедицинская помощь.

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Зеленский отметил сплоченность семьи и готовность защищать друг друга и подарил им планшет для учебы, цветы, сладости и фрукты. Игорю подарили мягкие игрушки, потому что от обстрелов оккупантов его игрушки были уничтожены осколками.

Кроме того, Зеленский посетил палату, где лежат водитель погибшего журналиста Брента Рено и два бойца подразделения теробороны.

На видео видно, что вместе с Зеленским в госпиталь прибыл министр здравоохранения Виктор Ляшко и спикер ОП Сергей Никифоров.

Президент пожелал всем раненым скорейшего выздоровления.

Также после посещения госпиталя Зеленский зашел вручить государственные награды сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Предыстория:

  • 13 марта Зеленский пришел в госпиталь в Киеве, где лечат раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины и вручил им государственные награды.
  • Тогда же 13 марта оккупанты расстреляли машину, в которой ехал американский журналист Брент Рено. Водитель и его напарник получили ранения, а сам Рено погиб.

Темы: ЗеленскийобстрелэвакуацияОфис президента
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