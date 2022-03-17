Із Броварського району Київщини проходить евакуація

У четвер проходить евакуація мешканців Броварського району Київської області.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Розпочато евакуацію наших громадян з Броварського району.

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Усі бажаючі мають змогу виїхати з небезпечного населеного пункту та отримати усю необхідну допомогу".

Що передувало: У четвер зранку глава МінТОТ Ірина Верещук повідомляла про 9 погоджених гуманітарних коридорів для евакуації людей в Україні.

Зокрема, називалася евакуація з села Шевченкове Броварського району до Броварів (Шевченкове – Рудня – Семиполки – Калитянське – Козелець – Остер – Крехаїв – Рожни – Пухівка – Погреби – Бровари).

ВІДЕО ДНЯ

У Броварському районі Київщини станом на 17 березня на території Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської громад перебуває ворожа техніка.

В ніч з 16 на 17 березня по Калинівській громаді ворог здійснив ракетний удар. Постраждав один з населених пунктів – ушкодження інфраструктури та житлового фонду.