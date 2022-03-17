Із Броварського району Київщини проходить евакуація
У четвер проходить евакуація мешканців Броварського району Київської області.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Розпочато евакуацію наших громадян з Броварського району.
Усі бажаючі мають змогу виїхати з небезпечного населеного пункту та отримати усю необхідну допомогу".
Що передувало: У четвер зранку глава МінТОТ Ірина Верещук повідомляла про 9 погоджених гуманітарних коридорів для евакуації людей в Україні.
Зокрема, називалася евакуація з села Шевченкове Броварського району до Броварів (Шевченкове – Рудня – Семиполки – Калитянське – Козелець – Остер – Крехаїв – Рожни – Пухівка – Погреби – Бровари).
У Броварському районі Київщини станом на 17 березня на території Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської громад перебуває ворожа техніка.
В ніч з 16 на 17 березня по Калинівській громаді ворог здійснив ракетний удар. Постраждав один з населених пунктів – ушкодження інфраструктури та житлового фонду.