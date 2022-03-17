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Из Броварского района Киевской области проходит эвакуация

Катерина ТищенкоЧетверг, 17 марта 2022, 16:40
Из Броварского района Киевской области проходит эвакуация
эвакуация из Броварского района 17 марта, фото ГСЧС

В четверг проходит эвакуация жителей Броварского района Киевской области.

Источник: ГСЧС

 

Дословно: "Начата эвакуация наших граждан из Броварского района.

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Все желающие могут выехать из опасного населенного пункта и получить необходимую помощь".

Что предшествовало: В четверг утром глава МинТОТ Ирина Верещук сообщала о 9 согласованных гуманитарных коридорах для эвакуации людей в Украине.

В частности, называлась эвакуация из села Шевченково Броварского района в Бровары (Шевченково – Рудня – Семиполки – Калитянское – Козелец – Остер – Крехаев – Рожны – Пуховка – Погребы – Бровары).

ВИДЕО ДНЯ

В Броварском районе по состоянию на 17 марта на территории Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской общин находится вражеская техника.

В ночь с 16 на 17 марта по Калиновской общине враг нанес ракетный удар. Пострадал один из населенных пунктов – повреждение инфраструктуры и жилого фонда. 

Темы: БроварыКиевская областьэвакуациявойна
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