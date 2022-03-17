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Кадиров заявив, що відправляє в Україну ще 1000 своїх бойовиків

Мазуренко Альона Четвер, 17 березня 2022, 17:51

Ватажок Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що відправляє в Україну ще 1000 чеченців на чолі зі своїм помічником із силового блоку Апти Алаудіновим.

Джерело: підконтрольні Кремлю російські видання

Деталі: Кадиров заявив, що відправляє на війну в Україну ще тисячу чеченців на чолі із Алаудіновим.

За добу до цього Кадиров заявив президенту РФ Володимиру Путіну, що готовий виконати будь-який наказ.

Путін подякував Кадирову та попросив передати "привіт" російським військовим в Україні.

Пізніше 16 березня у Кадирова відбулася телефонна розмова з Путіним.

Що було раніше: Декілька днів тому Кадиров збрехав, що знаходиться на території України.

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Його бійці записують відеоконтент і вже два тижні заявляють, що знаходяться мало не в Києві, хоча журналісти виявили, що деякі відео, які вони видають за Київську область, було знято в Білорусі.

У перехоплених телефонних розмовах російські солдати скаржаться, що кадировці сидять у тилу та добивають поранених військових РФ.

Передісторія:

  • Увечері 26 лютого стало відомо про розгром під Гостомелем підрозділу, який вважався в РФ елітним - 141 спеціального моторизованого полку військ Нацгвардії РФ імені Героя Росії Ахмат-Хаджі Кадирова. Генерал Магомед Тушаєв, який очолював його, був близький до голови Чечні Рамзана Кадирова. Тушаєва ліквідовано Збройними силами України.
  • 1 березня Рамзану Кадирову довелося частково визнати втрати чеченської "гвардії" в Україні.

Теми: КадировРосіявійнаУкраїна
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