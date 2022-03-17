Кадиров заявив, що відправляє в Україну ще 1000 своїх бойовиків

Ватажок Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що відправляє в Україну ще 1000 чеченців на чолі зі своїм помічником із силового блоку Апти Алаудіновим.

Джерело: підконтрольні Кремлю російські видання

Деталі: Кадиров заявив, що відправляє на війну в Україну ще тисячу чеченців на чолі із Алаудіновим.

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За добу до цього Кадиров заявив президенту РФ Володимиру Путіну, що готовий виконати будь-який наказ.

Путін подякував Кадирову та попросив передати "привіт" російським військовим в Україні.

Пізніше 16 березня у Кадирова відбулася телефонна розмова з Путіним.

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Що було раніше: Декілька днів тому Кадиров збрехав, що знаходиться на території України.

Його бійці записують відеоконтент і вже два тижні заявляють, що знаходяться мало не в Києві, хоча журналісти виявили, що деякі відео, які вони видають за Київську область, було знято в Білорусі.

У перехоплених телефонних розмовах російські солдати скаржаться, що кадировці сидять у тилу та добивають поранених військових РФ.

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