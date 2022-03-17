Кадиров заявив, що відправляє в Україну ще 1000 своїх бойовиків
Ватажок Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що відправляє в Україну ще 1000 чеченців на чолі зі своїм помічником із силового блоку Апти Алаудіновим.
Джерело: підконтрольні Кремлю російські видання
Деталі: Кадиров заявив, що відправляє на війну в Україну ще тисячу чеченців на чолі із Алаудіновим.
За добу до цього Кадиров заявив президенту РФ Володимиру Путіну, що готовий виконати будь-який наказ.
Путін подякував Кадирову та попросив передати "привіт" російським військовим в Україні.
Пізніше 16 березня у Кадирова відбулася телефонна розмова з Путіним.
Що було раніше: Декілька днів тому Кадиров збрехав, що знаходиться на території України.
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Його бійці записують відеоконтент і вже два тижні заявляють, що знаходяться мало не в Києві, хоча журналісти виявили, що деякі відео, які вони видають за Київську область, було знято в Білорусі.
У перехоплених телефонних розмовах російські солдати скаржаться, що кадировці сидять у тилу та добивають поранених військових РФ.
Передісторія:
- Увечері 26 лютого стало відомо про розгром під Гостомелем підрозділу, який вважався в РФ елітним - 141 спеціального моторизованого полку військ Нацгвардії РФ імені Героя Росії Ахмат-Хаджі Кадирова. Генерал Магомед Тушаєв, який очолював його, був близький до голови Чечні Рамзана Кадирова. Тушаєва ліквідовано Збройними силами України.
- 1 березня Рамзану Кадирову довелося частково визнати втрати чеченської "гвардії" в Україні.