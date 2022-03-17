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Кадыров заявил, что отправляет в Украину еще 1000 своих солдат

Алена МазуренкоЧетверг, 17 марта 2022, 16:51
Кадыров заявил, что отправляет в Украину еще 1000 своих солдат

Главарь Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что отправляет в Украину еще 1000 чеченцев во главе со своим помощником по силовому блоку Апты Алаудиновым.

Источник: подконтрольные Кремлю российские издания

Детали: Кадыров заявил, что отправляет на войну в Украину ещё тысячу чеченцев во главе со своим помощником по силовому блоку Апты Алаудиновым.

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За сутки до этого Кадыров заявил президенту РФ Владимиру Путину, что готов выполнить любой приказ.

Путин поблагодарил Кадырова и попросил передать "привет" российским военным в Украине.

Позже 16 марта у Кадырова состоялся телефонный разговор с Путиным.

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Что было раньше: Несколько дней назад Кадыров солгал, что находится на територии Украины. 

Его бойцы записывают видеоконтент и уже две недели заявляют, что находятся чуть ли не в Киеве, хотя журналисты обнаружили, что некоторые видео, которые они выдают за Киевскую область были сняты в Беларуси. 

В перехваченных телефонных разговорах российские солдаты жалуются, что кадыровцы сидят в тылу и добивают раненных военных РФ. 

Предыстория: 

  • Вечером 26 февраля стало известно о разгроме под Гостомелем подразделения, считающегося в РФ элитным – 141-го специального моторизованного полка войск Нацгвардии РФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Возглавлявший его близкий к главе Чечни Рамзану Кадырову генерал Магомед Тушаев был ликвидирован Вооруженными силами Украины.
  • 1 марта Рамзану Кадырову пришлось частично признать потери чеченской "гвардии" в Украине.

Темы: КадыровРосcиявойнаУкраина
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