Кадыров заявил, что отправляет в Украину еще 1000 своих солдат

Главарь Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что отправляет в Украину еще 1000 чеченцев во главе со своим помощником по силовому блоку Апты Алаудиновым.

Источник: подконтрольные Кремлю российские издания

Детали: Кадыров заявил, что отправляет на войну в Украину ещё тысячу чеченцев во главе со своим помощником по силовому блоку Апты Алаудиновым.

За сутки до этого Кадыров заявил президенту РФ Владимиру Путину, что готов выполнить любой приказ.

Путин поблагодарил Кадырова и попросил передать "привет" российским военным в Украине.

Позже 16 марта у Кадырова состоялся телефонный разговор с Путиным.

Что было раньше: Несколько дней назад Кадыров солгал, что находится на територии Украины.

Его бойцы записывают видеоконтент и уже две недели заявляют, что находятся чуть ли не в Киеве, хотя журналисты обнаружили, что некоторые видео, которые они выдают за Киевскую область были сняты в Беларуси.

В перехваченных телефонных разговорах российские солдаты жалуются, что кадыровцы сидят в тылу и добивают раненных военных РФ.

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