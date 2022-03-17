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Оккупанты обстреляли кассетными бомбами пгт в Харьковской области: 6 погибших

Катерина ТищенкоЧетверг, 17 марта 2022, 18:24

Российские войска обстреляли кассетными бомбами пгт Казачья Лопань Дергачевского района Харьковской области, погибли по меньшей мере 6 человек.

Источник: мэр Дергачев Вячеслав Задоренко в Facebook

Дословно: "Несколько часов назад русская армия обстреляла кассетными бомбами Казачью Лопань. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, данные о количестве травмированных выясняются.

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Оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал, магазины, аптеки и другие гражданские здания в центре поселка. При этом объекты военной инфраструктуры, которую захватчики разместили в Казачьей, а также российские военные не пострадали".

Детали: Задоренко подчеркнул, что кассетные снаряды – это очень опасное оружие, запрещенное Дублинской конвенцией в 2008 году. Именно ими враги сейчас бомбят Харьков, Дергачи и многие другие города Украины.

Темы: Харьковская областьвойна
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