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Оккупанты обстреляли кассетными бомбами пгт в Харьковской области: 6 погибших

Катерина ТищенкоЧетверг, 17 марта 2022, 19:24

Российские войска обстреляли кассетными бомбами пгт Казачья Лопань Дергачевского района Харьковской области, погибли по меньшей мере 6 человек.

Источник: мэр Дергачев Вячеслав Задоренко в Facebook

Дословно: "Несколько часов назад русская армия обстреляла кассетными бомбами Казачью Лопань. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, данные о количестве травмированных выясняются.

Оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал, магазины, аптеки и другие гражданские здания в центре поселка. При этом объекты военной инфраструктуры, которую захватчики разместили в Казачьей, а также российские военные не пострадали".

Детали: Задоренко подчеркнул, что кассетные снаряды – это очень опасное оружие, запрещенное Дублинской конвенцией в 2008 году. Именно ими враги сейчас бомбят Харьков, Дергачи и многие другие города Украины.

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Темы: Харьковская областьвойна
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