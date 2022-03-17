США не бачать притоку бійців з Близького Сходу до російських сил

Військові США не спостерігають притоку бійців з Близького Сходу до російських сил.

Джерело: командувач Центрального Командування Збройних сил США Кеннет Маккензі, очільник Військового командування США у Африці Стівен Таунсенд, "Голос Америки".

Деталі: Маккензі заявив, що США уважно стежать за ситуацією і поки не бачать потоку бійців з Сирії. Маккензі також відзначив, що ситуація може змінитись.

Водночас Таунсенд заявив, що поки не бачить спроб Росії залучити африканських найманців до війни в Україні.

При цьому він додав, що вважає, що Росія залучає найманців з "Групи Вагнера" до війни проти України.

Раніше повідомлялося, що борт Міністерства оборони РФ із початку війни Росії проти України двічі літав до Сирії.

Головне управління розвідки Міноборони України заявляє, що частина сирійських найманців розглядають участь у війні на боці Росії як шанс для подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС.