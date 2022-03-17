Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США не видят притока бойцов с Ближнего Востока к российским силам

Четверг, 17 марта 2022, 20:02

Военные США не наблюдают притока бойцов с Ближнего Востока к российским силам.

Источник: командующий Центральным Командованием Вооруженных Сил США Кеннет Маккензи, глава Военного командования США в Африке Стивен Таунсенд, "Голос Америки".

Детали: МакКензи заявил, что США внимательно следят за ситуацией и пока не видят потока бойцов из Сирии. Маккензи также отметил, что ситуация может измениться.

В то же время, Таунсенд заявил, что пока не видит попыток России привлечь африканских наемников к войне в Украине.

При этом он добавил, что считает, что Россия привлекает наемников из "Группы Вагнера" ​​в войну против Украины.

Ранее сообщалось, что борт Министерства обороны РФ с начала войны России против Украины дважды летал в Сирию.

Главное управление разведки Минобороны заявляет, что часть сирийских наемников рассматривают участие в войне на стороне России как шанс для дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС.

Темы: РосcияСириявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

ПВО Украины ударно разменяла вторую сотню уничтоженных российских самолетов

Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

Усику разрешили выезд. Планирует в июне поехать на бой-реванш из Джошуа

У Путина сказали, в каком случае могут использовать ядерное оружие

исправлено от 18:03, ФОТОЧлен партии "Слуги народа" уехал в Россию накануне вторжения в Украину

Под Мариуполем оккупанты захватили эвакуационную колонну – Верещук

Все новости...
Росcия
Канцлер Шольц просит не обзывать и не бить россиян
Украина добилась отстранения РФ от работы в Дунайской комиссии
Шойгу приказал исключить Зеленского из "культурной повестки" РФ – РосСМИ
Последние новости
03:54
Блинкен и Столтенберг обсудили укрепление восточного фланга НАТО
03:01
График эвакуационных поездов на 23 марта
02:36
Пентагон: Россиянам не хватает не только боеприпасов и еды, но и топлива для кораблей и теплой одежды
02:20
Россияне в Бердянске похитили депутата от ОПЗЖ, его предприятия остановили работу
01:52
Россия попытается силой подавить протесты украинцев – британская разведка
01:50
Под новые санкции США попадут более 300 российских депутатов
01:32
Россияне разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 миллионов евро
01:18
В Сумской области захватчики не дают хоронить умерших и погибших – глава ОВА
01:16
Отток мозгов и плагиат IKEA: итоги на экономическом фронте 22 марта
01:01
В РФ только за день "минус": 100 военных, самолеты, БПЛА и куча техники – возведение
Все новости...