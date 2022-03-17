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США не видят притока бойцов с Ближнего Востока к российским силам

Четверг, 17 марта 2022, 19:02

Военные США не наблюдают притока бойцов с Ближнего Востока к российским силам.

Источник: командующий Центральным Командованием Вооруженных Сил США Кеннет Маккензи, глава Военного командования США в Африке Стивен Таунсенд, "Голос Америки".

Детали: МакКензи заявил, что США внимательно следят за ситуацией и пока не видят потока бойцов из Сирии. Маккензи также отметил, что ситуация может измениться.

В то же время, Таунсенд заявил, что пока не видит попыток России привлечь африканских наемников к войне в Украине.

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При этом он добавил, что считает, что Россия привлекает наемников из "Группы Вагнера" ​​в войну против Украины.

Ранее сообщалось, что борт Министерства обороны РФ с начала войны России против Украины дважды летал в Сирию.

Главное управление разведки Минобороны заявляет, что часть сирийских наемников рассматривают участие в войне на стороне России как шанс для дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС.

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Темы: РосcияСириявойна
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