США не видят притока бойцов с Ближнего Востока к российским силам

Военные США не наблюдают притока бойцов с Ближнего Востока к российским силам.

Источник: командующий Центральным Командованием Вооруженных Сил США Кеннет Маккензи, глава Военного командования США в Африке Стивен Таунсенд, "Голос Америки".



Детали: МакКензи заявил, что США внимательно следят за ситуацией и пока не видят потока бойцов из Сирии. Маккензи также отметил, что ситуация может измениться.

В то же время, Таунсенд заявил, что пока не видит попыток России привлечь африканских наемников к войне в Украине.

При этом он добавил, что считает, что Россия привлекает наемников из "Группы Вагнера" ​​в войну против Украины.

Ранее сообщалось, что борт Министерства обороны РФ с начала войны России против Украины дважды летал в Сирию.

Главное управление разведки Минобороны заявляет, что часть сирийских наемников рассматривают участие в войне на стороне России как шанс для дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС.