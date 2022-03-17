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ЗСУ ліквідували полковника російського ВДВ з Костроми 

Денис КарловськийЧетвер, 17 березня 2022, 20:57
полковник Сєргєй Сухарьов. Фото: дтрк "кострома"

У ході бойових дій із Збройними силами України загинув командир полку ВДВ із Костроми полковник Сергєй Сухарєв .

Джерело: російська держтелерадіокомпанія "Кострома", російська служба ВВС, український військовий блогер Анатолій Штірліц

Деталі: Разом із Сухарєвим у російському державному ЗМІ визнали загибель ще чотирьох військових ВДВ. Ідеться про капітана Алєксєя Нікітіна, єфрейтора Юрія Дегтярьова, сержанта Алєксандра Лімонова й сержанта Сергєя Лєбєдєва. 

У ВВС зазначають, що 331-й гвардійський парашутно-десантний полк, яким командує Сухарєв, брав участь в обох чеченських війнах та російсько-грузинській війні 2008 року.

Командування полком Сухарєв отримав у 2021 році.

Довідково: Повітряно-десантні війська є окремим родом військ у складі збройних сил РФ і вважаються "елітними" бійцями. 

Передісторія: 

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Теми: Росіявійнаарміябойові дії
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