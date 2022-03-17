ЗСУ ліквідували полковника російського ВДВ з Костроми
У ході бойових дій із Збройними силами України загинув командир полку ВДВ із Костроми полковник Сергєй Сухарєв .
Джерело: російська держтелерадіокомпанія "Кострома", російська служба ВВС, український військовий блогер Анатолій Штірліц
Деталі: Разом із Сухарєвим у російському державному ЗМІ визнали загибель ще чотирьох військових ВДВ. Ідеться про капітана Алєксєя Нікітіна, єфрейтора Юрія Дегтярьова, сержанта Алєксандра Лімонова й сержанта Сергєя Лєбєдєва.
У ВВС зазначають, що 331-й гвардійський парашутно-десантний полк, яким командує Сухарєв, брав участь в обох чеченських війнах та російсько-грузинській війні 2008 року.
Командування полком Сухарєв отримав у 2021 році.
Довідково: Повітряно-десантні війська є окремим родом військ у складі збройних сил РФ і вважаються "елітними" бійцями.
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