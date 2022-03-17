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ВСУ ликвидировали полковника российского ВДВ из Костромы

Денис КарловскийЧетверг, 17 марта 2022, 20:57
полковник сергей сухарёв. фото: огтрк "кострома"

В ходе боевых действий с Вооруженными силами Украины погиб командир полка ВДВ из Костромы полковник Сергей Сухарев.

Источник: российская гостелерадиокомпания "Кострома", российская служба ВВС, украинский военный блогер Анатолий Штирлиц

Детали: Вместе с Сухаревым в российском государственном СМИ признали гибель еще четырех военных ВДВ. Речь идет о капитане Алексее Никитине, ефрейторе Юрии Дегтяреве, сержанте Александре Лимонове и сержанте Сергее Лебедеве.

В ВВС отмечают, что 331 гвардейский парашютно-десантный полк, которым командует Сухарев, участвовал в обеих чеченских войнах и российско-грузинской войне 2008 года.

Командование полком Сухарев получил в 2021 году.

Справка: Воздушно-десантные войска являются отдельным родом войск в составе вооруженных сил РФ и считаются "элитной" частью в армии.

Предыстория:

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Темы: Росcиявойнаармиябоевые действия
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