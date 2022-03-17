ВСУ ликвидировали полковника российского ВДВ из Костромы
В ходе боевых действий с Вооруженными силами Украины погиб командир полка ВДВ из Костромы полковник Сергей Сухарев.
Источник: российская гостелерадиокомпания "Кострома", российская служба ВВС, украинский военный блогер Анатолий Штирлиц
Детали: Вместе с Сухаревым в российском государственном СМИ признали гибель еще четырех военных ВДВ. Речь идет о капитане Алексее Никитине, ефрейторе Юрии Дегтяреве, сержанте Александре Лимонове и сержанте Сергее Лебедеве.
В ВВС отмечают, что 331 гвардейский парашютно-десантный полк, которым командует Сухарев, участвовал в обеих чеченских войнах и российско-грузинской войне 2008 года.
Командование полком Сухарев получил в 2021 году.
Справка: Воздушно-десантные войска являются отдельным родом войск в составе вооруженных сил РФ и считаются "элитной" частью в армии.
Предыстория:
- 16 марта стало известно, что на Украине погиб сын вице-губернатора Ненецкого автономного округа.
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