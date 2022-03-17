Понад 3800 людей вдалося евакуювати "гумкоридорами" за добу
Українська влада зуміла евакуювати 3810 осіб в "зелених коридорах" з різних міст.
Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко
Деталі: Близько 2000 маріупольців зуміли виїхати на власних автівках по "зеленому коридору". наразі вони перебувають у Запоріжжі, де їм надають допомогу.
Тимошенко пояснив, що частина автівок ще їдуть у дорозі. Тимчасовий пункт допомоги облаштовано в Бердянську.
За його словами, 18 березня люди, які будуть пішки йти з Маріуполя, повинні дістатися до Мангуша, де їх заберуть на автобусах до Бердянська, а далі до Запоріжжя.
1810 мешканців Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Бородянки та Шевченкова також зуміли виїхати в безпечне місце.
Тимошенко додав, що на Київщині українська влада зуміла доставити 40 тонн продовольства та ліків у населені пункти, поблизу яких ведуть активні наземні бойові дії.
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Передісторія:
- На 17 березня планували відкрити 9 гуманітарних коридорів, зокрема з Харкова.
- Під час евакуації на Київщині російські окупанти обстріляли колону з танків, внаслідок чого загинуло кілька поліцейських.