Понад 3800 людей вдалося евакуювати "гумкоридорами" за добу 

Українська влада зуміла евакуювати 3810 осіб в "зелених коридорах" з різних міст.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Деталі: Близько 2000 маріупольців зуміли виїхати на власних автівках по "зеленому коридору". наразі вони перебувають у Запоріжжі, де їм надають допомогу.

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Тимошенко пояснив, що частина автівок ще їдуть у дорозі. Тимчасовий пункт допомоги облаштовано в Бердянську.

За його словами, 18 березня люди, які будуть пішки йти з Маріуполя, повинні дістатися до Мангуша, де їх заберуть на автобусах до Бердянська, а далі до Запоріжжя.

1810 мешканців Бучі, Ворзеля, Гостомеля, Бородянки та Шевченкова також зуміли виїхати в безпечне місце.

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Тимошенко додав, що на Київщині українська влада зуміла доставити 40 тонн продовольства та ліків у населені пункти, поблизу яких ведуть активні наземні бойові дії.

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