Более 3800 человек удалось эвакуировать "гумкоридорами" за сутки
Украинские власти сумели эвакуировать 3810 человек в "зеленых коридорах" из разных городов.
Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко
Детали: Около 2000 мариупольцев сумели выехать на собственных машинах по "зеленому коридору". Сейчас они находятся в Запорожье, где им оказывают помощь.
Тимошенко объяснил, что часть автомобилей еще едут в пути. Временный пункт помощи обустроен в Бердянске.
По его словам, 18 марта люди, которые будут пешком уходить из Мариуполя, должны добраться до Мангуша, где их заберут на автобусах в Бердянск, а затем в Запорожье.
1810 жителей Бучи, Ворзеля, Гостомеля, Бородянки и Шевченкова также сумели уехать в безопасное место.
Тимошенко добавил, что в Киевской области украинские власти сумели доставить 40 тонн продовольствия и лекарств в населенные пункты, вблизи которых ведут активные наземные боевые действия.
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Предыстория:
- На 17 марта планировали открыть 9 гуманитарных коридоров, в том числе из Харькова.
- Во время эвакуации в Киевской области российские оккупанты обстреляли колонну из танков, в результате чего погибли несколько полицейских.