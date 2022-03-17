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Более 3800 человек удалось эвакуировать "гумкоридорами" за сутки

Денис КарловскийЧетверг, 17 марта 2022, 21:27
Фото иллюстративное getty images

Украинские власти сумели эвакуировать 3810 человек в "зеленых коридорах" из разных городов.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

Детали: Около 2000 мариупольцев сумели выехать на собственных машинах по "зеленому коридору". Сейчас они находятся в Запорожье, где им оказывают помощь.

Тимошенко объяснил, что часть автомобилей еще едут в пути. Временный пункт помощи обустроен в Бердянске.

По его словам, 18 марта люди, которые будут пешком уходить из Мариуполя, должны добраться до Мангуша, где их заберут на автобусах в Бердянск, а затем в Запорожье.

1810 жителей Бучи, Ворзеля, Гостомеля, Бородянки и Шевченкова также сумели уехать в безопасное место.

Тимошенко добавил, что в Киевской области украинские власти сумели доставить 40 тонн продовольствия и лекарств в населенные пункты, вблизи которых ведут активные наземные боевые действия.

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Предыстория:

  • На 17 марта планировали открыть 9 гуманитарных коридоров, в том числе из Харькова.
  • Во время эвакуации в Киевской области российские оккупанты обстреляли колонну из танков, в результате чего погибли несколько полицейских.

Темы: эвакуациягуманитаркаОфис президентаМариуполь
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