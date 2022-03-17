Із 9 гумкоридорів спрацювало 8 – Верещук

У четвер із 9 запланованих гуманітарних коридорів не спрацював лише коридор доставки гуманітарної допомоги до Харкові.

Джерело: голова МінТОТ, віцепрем’єр Ірина Верещук на брифінгу

Пряма мова: "Із 9 запланованих гуманітарних коридорів спрацювало 8".

"Всього гуманітарними коридорами сьогодні евакуйовано 3810 людей. Доставлено продовольства і медикаментів близько 40 тон".

Деталі: Верещук розповіла, що з Маріуполя Донецької області у четвер виїхали майже 800 приватних автомобілів, також люди виходять з міста пішки. Станом на вечір четверга до Запоріжжя доїхало більше 2 тисяч людей, але потік не припиняється.

Голова МінТОТ також повідомила, що колона автобусів з бензовозом, яка була відправлена з Запоріжжя до Бердянська, була зупинена на російському блокпості у селищі Василівка.

У п’ятницю зранку із Запоріжжя буде відправлено ще 10 автобусів, які забиратимуть маріупольців до Бердянська.

У Київській області з міста Бородянка до Житомира виїхало 20 автобусів з місцевими мешканцями. Це близько 160 людей.

З села Шевченкове і з сусідніх сіл до міста Бровари виїхав 41 автобус і 200 приватних авто, це близько 1500 людей.

Також було доставлено 36 тон гуманітарної допомоги у вигляді продуктів та медикаментів до міст Гостомель, Буча, сіл Семиполки, Марківці і Опанасов.

Разом з тим, як повідомила Верещук, не спрацював гуманітарний коридор на Харківщині.

"Через обстріли не спрацював коридор для гуманітарної допомоги з міста Харкова до міста Вовчанськ", - сказала вона.

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