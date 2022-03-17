Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Із 9 гумкоридорів спрацювало 8 – Верещук

Катерина ТищенкоЧетвер, 17 березня 2022, 20:59
Із 9 гумкоридорів спрацювало 8 – Верещук
Ірина Верещук, фото МінТОТ

У четвер із 9 запланованих гуманітарних коридорів не спрацював лише коридор доставки гуманітарної допомоги до Харкові.

Джерело: голова МінТОТ, віцепрем’єр Ірина Верещук на брифінгу

Пряма мова: "Із 9 запланованих гуманітарних коридорів спрацювало 8".

Реклама:

"Всього гуманітарними коридорами сьогодні евакуйовано 3810 людей. Доставлено продовольства і медикаментів близько 40 тон".

Деталі: Верещук розповіла, що з Маріуполя Донецької області у четвер виїхали майже 800 приватних автомобілів, також люди виходять з міста пішки. Станом на вечір четверга до Запоріжжя доїхало більше 2 тисяч людей, але потік не припиняється.

Голова МінТОТ також повідомила, що колона автобусів з бензовозом, яка була відправлена з Запоріжжя до Бердянська, була зупинена на російському блокпості у селищі Василівка.

ВІДЕО ДНЯ

У п’ятницю зранку із Запоріжжя буде відправлено ще 10 автобусів, які забиратимуть маріупольців до Бердянська.

У Київській області з міста Бородянка до Житомира виїхало 20 автобусів з місцевими мешканцями. Це близько 160 людей.

З села Шевченкове і з сусідніх сіл до міста Бровари виїхав 41 автобус і 200 приватних авто, це близько 1500 людей.

Також було доставлено 36 тон гуманітарної допомоги у вигляді продуктів та медикаментів до міст Гостомель, Буча, сіл Семиполки, Марківці і Опанасов.

Разом з тим, як повідомила Верещук, не спрацював гуманітарний коридор на Харківщині.

"Через обстріли не спрацював коридор для гуманітарної допомоги з міста Харкова до міста Вовчанськ", - сказала вона.

Передісторія: 

  • На 17 березня планували відкрити 9 гуманітарних коридорів, зокрема з Харкова.
  • Під час евакуації на Київщині російські окупанти обстріляли колону з танків, внаслідок чого загинуло кілька поліцейських.

Теми: Верещукевакуація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Верещук
Верещук щодо посади міністра: Про перехід в Міноборони не йдеться. Пошлють – піду
Верещук: Війна не завершиться до весни, шлях до перемоги буде довгим
Верещук повідомила, через які пункти українці можуть в'їхати з Росії й Білорусі
Останні новини
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
Усі новини...
Реклама: