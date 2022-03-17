Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Из 9 гумкоридоров сработало 8 – Верещук

Катерина ТищенкоЧетверг, 17 марта 2022, 21:59
Ирина Верещук, фото МинТОТ

В четверг из 9 запланированных гуманитарных коридоров не сработал только коридор доставки гуманитарной помощи в Харьков.

Источник: глава МинТОТ, вице-премьер Ирина Верещук на брифинге

Прямая речь: "Из 9 запланированных гуманитарных коридоров сработало 8".

"Всего гуманитарными коридорами сегодня эвакуировано 3810 человек. Доставлено продовольствия и медикаментов около 40 тонн".

Детали: Верещук рассказала, что из Мариуполя Донецкой области в четверг выехали около 800 частных автомобилей, также люди выходят пешком из города. По состоянию на вечер четверга в Запорожье доехали более 2 тысяч человек, но поток не прекращается.

Глава МинТОТ также сообщила, что колонна автобусов с бензовозом, которая была отправлена ​​из Запорожья в Бердянск, была остановлена ​​на российском блокпосте в поселке Васильевка.

В пятницу утром из Запорожья будут отправлены еще 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев в Бердянск.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

В Киевской области из города Бородянка в Житомир выехали 20 автобусов с местными жителями. Это около 160 человек.

Из села Шевченково и из соседних сел в Бровары выехал 41 автобус и 200 частных авто, это около 1500 человек.

Также было доставлено 36 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов и медикаментов в города Гостомель, Буча, деревни Семиполки, Марковцы и Опанасов.

Вместе с тем, как сообщила Верещук, не сработал гуманитарный коридор в Харьковской области.

"Из-за обстрелов не сработал коридор для гуманитарной помощи из города Харькова в город Волчанск", - сказала она.

Предыстория:

  • На 17 марта планировали открыть 9 гуманитарных коридоров, в том числе из Харькова.
  • Во время эвакуации в Киевской области российские оккупанты обстреляли колонну из танков, в результате чего погибли несколько полицейских.

Темы: Верещукэвакуация
powered by lun.ua
Главное сегодня

СМИ: Запад подумывает над исключением России из G20

ПВО Украины ударно разменяла вторую сотню уничтоженных российских самолетов

Зеленский пригласил Папу Римского в Украину

Усику разрешили выезд. Планирует в июне поехать на бой-реванш из Джошуа

У Путина сказали, в каком случае могут использовать ядерное оружие

исправлено от 18:03, ФОТОЧлен партии "Слуги народа" уехал в Россию накануне вторжения в Украину

Все новости...
Верещук
На 17 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров
Верещук: около 29 тысяч человек вывезли из заблокированных городов 15 марта
Верещук: Эвакуация в Мариуполе еще не началась
Последние новости
05:40
Посольство РФ в Риге обязали повесить табличку "Улица Независимости Украины"
05:02
Вселенский патриарх приедет в Польшу поддержать украинцев
04:58
Корпорации прикрываются товарами первой необходимости, чтобы дальше торговать в РФ: кто они
04:39
В Украине введен контроль за ростом цен на социально значимые товары
04:00
СМИ: Запад подумывает над исключением России из G20
03:54
Блинкен и Столтенберг обсудили укрепление восточного фланга НАТО
03:01
График эвакуационных поездов на 23 марта
02:36
Пентагон: Россиянам не хватает не только боеприпасов и еды, но и топлива для кораблей и теплой одежды
02:20
Россияне в Бердянске похитили депутата от ОПЗЖ, его предприятия остановили работу
01:52
Россия попытается силой подавить протесты украинцев – британская разведка
Все новости...