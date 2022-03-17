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Из 9 гумкоридоров сработало 8 – Верещук

Катерина ТищенкоЧетверг, 17 марта 2022, 20:59
Из 9 гумкоридоров сработало 8 – Верещук
Ирина Верещук, фото МинТОТ

В четверг из 9 запланированных гуманитарных коридоров не сработал только коридор доставки гуманитарной помощи в Харьков.

Источник: глава МинТОТ, вице-премьер Ирина Верещук на брифинге

Прямая речь: "Из 9 запланированных гуманитарных коридоров сработало 8".

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"Всего гуманитарными коридорами сегодня эвакуировано 3810 человек. Доставлено продовольствия и медикаментов около 40 тонн".

Детали: Верещук рассказала, что из Мариуполя Донецкой области в четверг выехали около 800 частных автомобилей, также люди выходят пешком из города. По состоянию на вечер четверга в Запорожье доехали более 2 тысяч человек, но поток не прекращается.

Глава МинТОТ также сообщила, что колонна автобусов с бензовозом, которая была отправлена ​​из Запорожья в Бердянск, была остановлена ​​на российском блокпосте в поселке Васильевка.

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В пятницу утром из Запорожья будут отправлены еще 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев в Бердянск.

В Киевской области из города Бородянка в Житомир выехали 20 автобусов с местными жителями. Это около 160 человек.

Из села Шевченково и из соседних сел в Бровары выехал 41 автобус и 200 частных авто, это около 1500 человек.

Также было доставлено 36 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов и медикаментов в города Гостомель, Буча, деревни Семиполки, Марковцы и Опанасов.

Вместе с тем, как сообщила Верещук, не сработал гуманитарный коридор в Харьковской области.

"Из-за обстрелов не сработал коридор для гуманитарной помощи из города Харькова в город Волчанск", - сказала она.

Предыстория:

  • На 17 марта планировали открыть 9 гуманитарных коридоров, в том числе из Харькова.
  • Во время эвакуации в Киевской области российские оккупанты обстреляли колонну из танков, в результате чего погибли несколько полицейских.

Темы: Верещукэвакуация
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