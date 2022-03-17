Из 9 гумкоридоров сработало 8 – Верещук
В четверг из 9 запланированных гуманитарных коридоров не сработал только коридор доставки гуманитарной помощи в Харьков.
Источник: глава МинТОТ, вице-премьер Ирина Верещук на брифинге
Прямая речь: "Из 9 запланированных гуманитарных коридоров сработало 8".
"Всего гуманитарными коридорами сегодня эвакуировано 3810 человек. Доставлено продовольствия и медикаментов около 40 тонн".
Детали: Верещук рассказала, что из Мариуполя Донецкой области в четверг выехали около 800 частных автомобилей, также люди выходят пешком из города. По состоянию на вечер четверга в Запорожье доехали более 2 тысяч человек, но поток не прекращается.
Глава МинТОТ также сообщила, что колонна автобусов с бензовозом, которая была отправлена из Запорожья в Бердянск, была остановлена на российском блокпосте в поселке Васильевка.
В пятницу утром из Запорожья будут отправлены еще 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев в Бердянск.
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В Киевской области из города Бородянка в Житомир выехали 20 автобусов с местными жителями. Это около 160 человек.
Из села Шевченково и из соседних сел в Бровары выехал 41 автобус и 200 частных авто, это около 1500 человек.
Также было доставлено 36 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов и медикаментов в города Гостомель, Буча, деревни Семиполки, Марковцы и Опанасов.
Вместе с тем, как сообщила Верещук, не сработал гуманитарный коридор в Харьковской области.
"Из-за обстрелов не сработал коридор для гуманитарной помощи из города Харькова в город Волчанск", - сказала она.
Предыстория:
- На 17 марта планировали открыть 9 гуманитарных коридоров, в том числе из Харькова.
- Во время эвакуации в Киевской области российские оккупанты обстреляли колонну из танков, в результате чего погибли несколько полицейских.