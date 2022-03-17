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Зеленський підкорив серце Добкіна і змусив його сперечатися із Шарієм

Четвер, 17 березня 2022, 22:06

Колишній народний депутат Михайло Добкін опублікував на своїй сторінці в Instagram відео із президентом Володимиром Зеленським і підписав його "Наш". Раніше політик виступав із критикою глави держави.

Джерело: Instagram Добкіна.

Деталі: На публікацію відреагував блогер Шарій, якого підозрюють у державній зраді. Він переховується від слідства за кордоном.

"Ваш, Михайле Марковичу", — написав Шарій й отримав відповідь від Добкіна.

Добкін дослівно: "Так, Анатолію Анатолійовичу, тепер він наш. Без усяких яких та з усіма його минулими прой**ами та гріхами. Він наш, бо лишився з нами. І ми, хто в Україні, наразі всі стали нашими.

У тебе, до речі, є можливість повернутись на Батьківщину. Сьогодні кожна людина на рахунку".

Деталі: Добкін також додав, що Харків "стирають з лиця землі", а до його дому "прилетів привіт у вигляді "Граду" від "визволителів".

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Раніше Добкін закликав "не боятися говорити про федералізацію, як про максимально прийнятний варіант децентралізації влади" в Україні.

Також Добкін колись з гордістю вдягав "георгіївську стрічку".

Теми: ЗеленськийДобкінШарій
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