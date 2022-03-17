Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський підкорив серце Добкіна і змусив його сперечатися із Шарієм

Четвер, 17 березня 2022, 21:06

Колишній народний депутат Михайло Добкін опублікував на своїй сторінці в Instagram відео із президентом Володимиром Зеленським і підписав його "Наш". Раніше політик виступав із критикою глави держави.

Джерело: Instagram Добкіна.

Деталі: На публікацію відреагував блогер Шарій, якого підозрюють у державній зраді. Він переховується від слідства за кордоном.

Реклама:

"Ваш, Михайле Марковичу", — написав Шарій й отримав відповідь від Добкіна.

Добкін дослівно: "Так, Анатолію Анатолійовичу, тепер він наш. Без усяких яких та з усіма його минулими прой**ами та гріхами. Він наш, бо лишився з нами. І ми, хто в Україні, наразі всі стали нашими.

У тебе, до речі, є можливість повернутись на Батьківщину. Сьогодні кожна людина на рахунку".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Добкін також додав, що Харків "стирають з лиця землі", а до його дому "прилетів привіт у вигляді "Граду" від "визволителів".

Раніше Добкін закликав "не боятися говорити про федералізацію, як про максимально прийнятний варіант децентралізації влади" в Україні.

Також Добкін колись з гордістю вдягав "георгіївську стрічку".

Теми: ЗеленськийДобкінШарій
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
Усі новини...
Реклама: