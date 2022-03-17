Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский покорил сердце Добкина и заставил его спорить с Шарием

Четверг, 17 марта 2022, 21:06

Бывший народный депутат Михаил Добкин опубликовал на своей странице в Instagram видео с президентом Владимиром Зеленским и подписал его "Наш". Ранее политик выступал с критикой главы государства.

Источник: Instagram Добкина.

Детали: На публикацию отреагировал блогер Шарий, подозреваемый в государственной измене. Он скрывается от следствия за границей.

Реклама:

"Ваш, Михаил Маркович", - написал Шарий и получил ответ от Добкина.

Добкин дословно: "Да, Анатолий Анатольевич, теперь он наш. Без всяких яких и со всеми его прошлыми про**ами и грехами. Он наш, потому-то остался с нами. И мы, кто в Украине, теперь все стали нашими. У тебя, кстати, есть возможность вернуться на Родину. Сегодня каждый человек на счету".

Детали: Добкин также добавил, что Харьков "стирают с лица земли", а в его дом "прилетел привет в виде "Града" от "освободителей".

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Добкин призвал "не бояться говорить о федерализации, как о максимально приемлемом варианте децентрализации власти" в Украине.

Также Добкин когда-то с гордостью надевал "георгиевскую ленту".

Темы: ЗеленскийДобкинШарий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
Все новости...
Реклама: