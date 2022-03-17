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Зеленский покорил сердце Добкина и заставил его спорить с Шарием

Четверг, 17 марта 2022, 22:06

Бывший народный депутат Михаил Добкин опубликовал на своей странице в Instagram видео с президентом Владимиром Зеленским и подписал его "Наш". Ранее политик выступал с критикой главы государства.

Источник: Instagram Добкина.

Детали: На публикацию отреагировал блогер Шарий, подозреваемый в государственной измене. Он скрывается от следствия за границей.

"Ваш, Михаил Маркович", - написал Шарий и получил ответ от Добкина.

Добкин дословно: "Да, Анатолий Анатольевич, теперь он наш. Без всяких яких и со всеми его прошлыми про**ами и грехами. Он наш, потому-то остался с нами. И мы, кто в Украине, теперь все стали нашими. У тебя, кстати, есть возможность вернуться на Родину. Сегодня каждый человек на счету".

Детали: Добкин также добавил, что Харьков "стирают с лица земли", а в его дом "прилетел привет в виде "Града" от "освободителей".

Ранее Добкин призвал "не бояться говорить о федерализации, как о максимально приемлемом варианте децентрализации власти" в Украине.

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Также Добкин когда-то с гордостью надевал "георгиевскую ленту".

Темы: ЗеленскийДобкинШарий
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