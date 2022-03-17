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Росіянка з плакатом Овсяннікова звільнилася

Анастасія КалатурЧетвер, 17 березня 2022, 23:40
Росіянка з плакатом Овсяннікова звільнилася

Працівниця російського пропагандистського Першого каналу Марина Овсяннікова, яка вийшла в студію каналу з плакатом "Ні війні", звільнилася.

Джерело: адвокат Овсяннікової  Сергій Бадамшин у "Медуза"

Деталі: Як зазначається, Овсяннікова подала заяву про звільнення за власним бажанням через незгоду з редакційною політикою каналу.

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Що передувало: Марина Овсяннікова вийшла в студію Першого каналу РФ під час програми "Время" , тримаючи великий плакат із антивоєнними гаслами прямо за спиною у ведучої.  Овсяннікова також поширювала неправдиві новини про російсько-українську війну, але їй нібито "стало соромно".

Теми: Росія
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