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Россиянка с плакатом Овсянникова уволилась

Анастасия КалатурЧетверг, 17 марта 2022, 23:40
Россиянка с плакатом Овсянникова уволилась

Работница российского пропагандистского Первого канала Марина Овсянникова, вышедшая в студию канала с плакатом "Нет войне", уволилась.

Источник: адвокат Овсянниковой  Сергей Бадамшин в "Медузе"

Детали: Как отмечается, Овсянникова подала заявление об увольнении по собственному желанию по несогласию с редакционной политикой канала.

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Что предшествовало: Марина Овсянникова вышла в студию Первого канала РФ во время программы "Время", держа большой плакат с антивоенными лозунгами прямо за спиной у ведущей. Овсянникова также распространяла ложные новости о российско-украинской войне, но ей якобы "стало стыдно".

Темы: Росcия
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