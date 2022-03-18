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Россиянка с плакатом Овсянникова уволилась

Анастасия КалатурПятница, 18 марта 2022, 00:40

Работница российского пропагандистского Первого канала Марина Овсянникова, вышедшая в студию канала с плакатом "Нет войне", уволилась.

Источник: адвокат Овсянниковой  Сергей Бадамшин в "Медузе"

Детали: Как отмечается, Овсянникова подала заявление об увольнении по собственному желанию по несогласию с редакционной политикой канала.

Знать больше: Операция "Овсянникова" или как заставить всех забыть о Мариуполе

Что предшествовало: Марина Овсянникова вышла в студию Первого канала РФ во время программы "Время", держа большой плакат с антивоенными лозунгами прямо за спиной у ведущей. Овсянникова также распространяла ложные новости о российско-украинской войне, но ей якобы "стало стыдно".

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Темы: Росcия
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