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Оккупанты ударили ракетами в район Львовского аэропорта

Ольга ГлущенкоПятница, 18 марта 2022, 06:53
Оккупанты ударили ракетами в район Львовского аэропорта
Садовый, скриншот

Львовский городской голова Андрей Садовый сообщил, что российские войска ударили ракетами по Львовскому аэропорту.

Источник: Садовый в Facebook

Прямая речь: "Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта.

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Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В постройках нашего АТП-1 повреждены окна.

Ситуация на месте уточняется и опубликована впоследствии.

Будьте осторожны, следуйте указаниям при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов".

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Обновлено: Как сообщил позже Садовый, несколько вражеских ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов его здания уничтожены.

"Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому человеческих жертв нет.

На месте работают спасатели и соответствующие коммунальные службы", – добавил мэр Львова.

Напомним: 13 марта утром сообщалось, что российские оккупанты выпустили 8 ракет по Международному центру миротворчества и безопасности в селе Старичи Яворивского района Львовской области.

Было подтверждено о гибели 35 человек в результате ракетного удара по Яворивскому полигону.

Темы: Львоввойнааэропортаэродром
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