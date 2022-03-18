Оккупанты ударили ракетами в район Львовского аэропорта

Львовский городской голова Андрей Садовый сообщил, что российские войска ударили ракетами по Львовскому аэропорту.

Источник: Садовый в Facebook

Прямая речь: "Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта.

Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В постройках нашего АТП-1 повреждены окна.

Ситуация на месте уточняется и опубликована впоследствии.

Будьте осторожны, следуйте указаниям при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов".

Обновлено: Как сообщил позже Садовый, несколько вражеских ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов его здания уничтожены.

"Активная работа завода была заранее остановлена, поэтому человеческих жертв нет.

На месте работают спасатели и соответствующие коммунальные службы", – добавил мэр Львова.

Садовий: "Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту» pic.twitter.com/bs79FGcwgv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 18, 2022

Напомним: 13 марта утром сообщалось, что российские оккупанты выпустили 8 ракет по Международному центру миротворчества и безопасности в селе Старичи Яворивского района Львовской области.

Было подтверждено о гибели 35 человек в результате ракетного удара по Яворивскому полигону.