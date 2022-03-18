Маркарова про велику військову допомогу від США: Деякі речі вже в Україні

Послиня України у США Оксана Маркарова розповіла що частина допомоги, яку США надала Україні, вже перетнула кордон.

Джерело: Маркарова в інтерв’ю "Голосу Америки"

Пряма мова Маркарової: "Я не буду розкривати ті речі, які не має знати наш ворог. Але коли ухвалюються певні рішення, і вони є публічними, у цей момент деякі речі вже перетинають кордон.

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Насправді це паралельний процес. Це не пакет (допомоги – ред.), на який тільки зараз будуть щось купувати.

Це уже все в роботі".

Деталі: Маркарова запевнила, що це не остання допомога, яку чекає Україна від США.

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Послиня також повідомила, що українська сторона працює над усіма шляхами перемоги у війні, в тому числі все ще вимагає закриття неба або інших альтернатив.

Чому це важливо: США надала Україні велику військову допомогу, яка зіграє велику роль у війні. Потрібно розуміти, що для її надходження немає бюрократичних перепон – частина зброї вже в Україні, інша – надійде найближчим часом.

Передісторія: 16 березня президент Джо Байден заявив, що США передадуть Україні системи протиповітряної оборони для протистояння російській агресії.