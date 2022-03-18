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Маркарова о большой военной помощи от США: Некоторые вещи уже в Украине

Роман ПетренкоПятница, 18 марта 2022, 10:15

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что часть помощи, которую США предоставила Украине, уже пересекла границу.

Источник: Маркарова в интервью "Голосу Америки"

Прямая речь Маркарова: "Я не буду раскрывать те вещи, которые не должен знать наш враг. Но когда принимаются определенные решения, и они публичны, в этот момент некоторые вещи уже пересекают границу.

На самом деле это параллельный процесс. Это не пакет (помощи – ред.), на который только сейчас будут что-либо покупать.

Это уже все в работе.

Детали: Маркарова заверила, что это не последняя помощь, которую ждет Украина от США.

Посол также сообщила, что украинская сторона работает над всеми путями победы в войне, в том числе, все еще требует закрытия неба или других альтернатив.

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Почему это важно: США предоставили Украине большую военную помощь, которая сыграет большую роль в войне. Нужно понимать, что для его поступления нет бюрократических преград – часть оружия уже в Украине, другая – в ближайшее время.

Предыстория: 16 марта президент Джо Байден заявил, что США передадут Украине системы противовоздушной обороны для защиты от российской агрессии.

Темы: СШАМаркаровавойнаРосcия
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