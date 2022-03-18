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Радбез ООН відкинув фейки РФ щодо "біолабораторій" США в Україні – Подоляк

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 березня 2022, 20:28
Радбез ООН відкинув фейки РФ щодо біолабораторій США в Україні – Подоляк
Михайло Подоляк, фото ОП

У п’ятницю переважна більшість держав-членів Радбезу ООН відкинула фейкові звинувачення Росії щодо нібито наявності "військово-біологічної діяльності США в Україні".

Джерело: радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter

Деталі: Він зазначив, що 18 березня за ініціативою РФ відбулося невідкладне засідання Радбезу ООН з украй цинічним та фейковим порядком денним: "Щодо нових фактів військово-біологічної діяльності США в Україні".

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Там Росія намагалася представити нібито нові виявлені факти, пов’язані з військово-біологічною активністю США на території України.

Дослівно: "Нонсенс? Так. Але ж Росія давно не послуговується логікою. Тому США та абсолютно переважна більшість держав – членів РБ ООН відкинула фейкові звинувачення росіян.

На жаль, навіть в ООН сьогодні не виключають, що брифінг РФ стосовно біологічних лабораторій може бути одним з імовірних етапів підготовки групи "яструбів" Кремля до можливих біологічних/хімічних операцій на території України".

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Що передувало: 11 березня Росія вже скликала засідання Ради безпеки ООН, присвячене обговоренню "військово-біологічної діяльності" США в Україні. 

В ООН тоді заявили, що не мають доказів, що Україна має програму біологічної зброї, тоді як Вашингтон і його союзники звинуватили Росію в поширенні недоведених заяв як можливої ​​прелюдії до проведення власних біологічних або хімічних атак.

Теми: ООНРосія
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