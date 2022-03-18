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Совбез ООН отверг фейки РФ о "биолабораториях" США в Украине – Подоляк

Катерина ТищенкоПятница, 18 марта 2022, 20:28
Совбез ООН отверг фейки РФ о биолабораториях США в Украине – Подоляк
Михаил Подоляк, фото ОП

В пятницу подавляющее большинство государств-членов Совбеза ООН отвергло фейковые обвинения России относительно якобы наличия "военно-биологической деятельности США в Украине".

Источник: советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter

Детали: Он отметил, что 18 марта по инициативе РФ состоялось неотложное заседание Совбеза ООН с крайне циничной и фейковой повесткой дня: "О новых фактах военно-биологической деятельности США в Украине".

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Там Россия пыталась представить якобы новые выявленные факты, связанные с военно-биологической активностью США на территории Украины.

Дословно: "Нонсенс? Да. Но ведь Россия давно не пользуется логикой. Поэтому США и абсолютное большинство государств – членов СБ ООН отвергли фейковые обвинения россиян.

К сожалению, даже в ООН сегодня не исключают, что брифинг РФ о биологических лабораториях может быть одним из вероятных этапов подготовки группы "ястребов" Кремля к возможным биологическим/химическим операциям на территории Украины".

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Что предшествовало: 11 марта Россия уже созвала заседание Совбеза ООН, посвященное обсуждению "военно-биологической деятельности" США в Украине.

В ООН тогда заявили, что не имеют доказательств, что Украина имеет программу биологического оружия, тогда как Вашингтон и его союзники обвинили Россию в распространении недоказанных заявлений как возможной прелюдии к проведению собственных биологических или химических атак.

Темы: ООНРосcия
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