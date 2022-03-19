Щонайменше 12 цивільних за добу вбили росіяни на Донеччині

Щонайменше 12 людей вбили російські загарбники 18 березня в Донецькій області.

Джерело: голова Донецької ОВА/ОДА у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні (18 березня – ред.) найбільше від російських снарядів постраждав Краматорськ: тут росіяни убили 5 і поранили 25 мирних мешканців".

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Деталі: В Авдіївці росіяни вбили 2 і поранили 4 людей, в Покровську – вибили 1 людину і поранили 6.

Є один постраждалий в Степному і один в Бахмуті.

Крім того, вдалося уточнити інформацію щодо 4 загиблих і 1 пораненого у Маріуполі та 1 загиблого у Нетайловому.

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Точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.