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Щонайменше 12 цивільних за добу вбили росіяни на Донеччині

Ольга Глущенко Субота, 19 березня 2022, 02:20
Щонайменше 12 цивільних за добу вбили росіяни на Донеччині
Авдївка, 18.03.2022, фото Павла Кириленка

Щонайменше 12 людей вбили російські загарбники 18 березня в Донецькій області.

Джерело: голова Донецької ОВА/ОДА у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні (18 березня – ред.) найбільше від російських снарядів постраждав Краматорськ: тут росіяни убили 5 і поранили 25 мирних мешканців".

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Деталі: В Авдіївці росіяни вбили 2 і поранили 4 людей, в Покровську – вибили 1 людину і поранили 6.

Є один постраждалий в Степному і один в Бахмуті.

Крім того, вдалося уточнити інформацію щодо 4 загиблих і 1 пораненого у Маріуполі та 1 загиблого у Нетайловому.

ВІДЕО ДНЯ

Точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

Теми: Донецька областьвійнаРосія
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