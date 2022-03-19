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По меньшей мере 12 гражданских за сутки убили россияне в Донецкой области

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 марта 2022, 03:20
Авдеевка, 18.03.2022, фото Павла Кириленко

По меньшей мере, 12 человек убили российские захватчики 18 марта в Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОВА/ОДА в Facebook

Прямая речь: "Сегодня (18 марта – ред.) больше всего от российских снарядов пострадал Краматорск: здесь россияне убили 5 и ранили 25 мирных жителей".

Детали: В Авдеевке россияне убили 2 и ранили 4 человека, в Покровске – убили 1 человека и ранили 6 человек.

Есть один пострадавший в Степном и один в Бахмуте.

Кроме того, удалось уточнить информацию о 4 погибших и 1 раненом в Мариуполе и 1 погибшем в Нетайлово.

Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе сейчас установить невозможно.

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Темы: Донецкая областьвойнаРосcия
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