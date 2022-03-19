Після обстрілів відновили пошкоджену високовольтну лінію ЗАЕС – Укренерго
Субота, 19 березня 2022, 04:56
Після пошкодження окупантами високовольтної лінії Запорізької АЕС її відновили.
Джерело: Укренерго
Дослівно: "Ремонтники НЕК "Укренерго" відновили високовольтну лінію 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська, яка була пошкоджена окупантами.
Лінія введена в роботу та забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС".
Що передувало: Унаслідок ворожих обстрілів 16 березня було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі ЗАЕС – Каховська 750 кВ, потужність двох енергоблоків ЗАЕС було зменшено.
Передісторія:
- Ядерна безпека на Запорізькій АЕС була порушена, реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу.
- Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла внаслідок боїв, але згодом допустили.
- Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні енергостанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа.
- В Енергодарі – 6 енергоблоків, тоді як на Чорнобильській АЕС у 1986 році вибухнув один. Загалом в Україні 15 атомних блоків.
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