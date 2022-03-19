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Після обстрілів відновили пошкоджену високовольтну лінію ЗАЕС – Укренерго

Ольга Глущенко Субота, 19 березня 2022, 03:56
Після обстрілів відновили пошкоджену високовольтну лінію ЗАЕС – Укренерго
ЗАЕС, фото: Getty Images

Після пошкодження окупантами високовольтної лінії Запорізької АЕС її відновили.

Джерело: Укренерго

Дослівно: "Ремонтники НЕК "Укренерго" відновили високовольтну лінію 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська, яка була пошкоджена окупантами.

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Лінія введена в роботу та забезпечує стабільне функціонування Запорізької АЕС".

Що передувало: Унаслідок ворожих обстрілів 16 березня було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі ЗАЕС – Каховська 750 кВ, потужність двох енергоблоків ЗАЕС було зменшено.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Ядерна безпека на Запорізькій АЕС була порушена, реактори опинилися в небезпеці через обстріли російських військових і пожежу.
  • Пожежників не допускали на гасіння пожежі, що виникла внаслідок боїв, але згодом допустили.
  • Президент Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти і заявив, що ніхто ніколи не обстрілював атомні енергостанції, росіяни шантажують вибухом і світові загрожує глобальна катастрофа.
  • В Енергодарі – 6 енергоблоків, тоді як на Чорнобильській АЕС у 1986 році вибухнув один. Загалом в Україні 15 атомних блоків.

Теми: ЗАЕСвійнаЕнергоатом
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