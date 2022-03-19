После обстрелов возобновили поврежденную высоковольтную линию ЗАЭС – Укрэнерго

После повреждения захватчиками высоковольтной линии Запорожской АЭС она была восстановлена.

Источник: Укрэнерго

Дословно: "Ремонтники НЭК "Укрэнерго" восстановили высоковольтную линию 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская, поврежденная оккупантами.

Линия введена в работу и обеспечивает стабильное функционирование Запорожской АЭС".

Что предшествовало: В результате вражеских обстрелов 16 марта была повреждена высоковольтная линия электропередачи ЗАЭС - Каховская 750 кВ, мощность двух работающих энергоблоков ЗАЭС была уменьшена.

Предыстория: