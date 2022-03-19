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После обстрелов возобновили поврежденную высоковольтную линию ЗАЭС – Укрэнерго

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 марта 2022, 04:56
ЗАЭС, фото: Getty Images

После повреждения захватчиками высоковольтной линии Запорожской АЭС она была восстановлена.

Источник: Укрэнерго

Дословно: "Ремонтники НЭК "Укрэнерго" восстановили высоковольтную линию 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская, поврежденная оккупантами.

Линия введена в работу и обеспечивает стабильное функционирование Запорожской АЭС".

Что предшествовало: В результате вражеских обстрелов 16 марта была повреждена высоковольтная линия электропередачи ЗАЭС - Каховская 750 кВ, мощность двух работающих энергоблоков ЗАЭС была уменьшена.

Предыстория:

  • Ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.
  • Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили.
  • Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.
  • В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.

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Темы: ЗАЭСвойнаЭнергоатом
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