После обстрелов возобновили поврежденную высоковольтную линию ЗАЭС – Укрэнерго
Суббота, 19 марта 2022, 04:56
После повреждения захватчиками высоковольтной линии Запорожской АЭС она была восстановлена.
Источник: Укрэнерго
Дословно: "Ремонтники НЭК "Укрэнерго" восстановили высоковольтную линию 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская, поврежденная оккупантами.
Линия введена в работу и обеспечивает стабильное функционирование Запорожской АЭС".
Что предшествовало: В результате вражеских обстрелов 16 марта была повреждена высоковольтная линия электропередачи ЗАЭС - Каховская 750 кВ, мощность двух работающих энергоблоков ЗАЭС была уменьшена.
Предыстория:
- Ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.
- Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили.
- Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.
- В Энергодаре – 6 энергоблоков, в то время как на Чернобыльской АЭС в 1986 году взорвался один. Всего в Украине 15 атомных блоков.
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