З-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували понад 130 людей – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували понад 130 людей.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "З-під завалів зруйнованого окупантами в Маріуполі драмтеатру, де ховалися мирні люди від російських обстрілів та бомб, продовжують рятувати людей.
Вже понад 130 – на поверхні. Є тяжкопоранені. Але станом на цей час немає інформації про загиблих".
Що передувало: Удень 16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя.
У будівлі ховалося близько тисячі мешканців міста, які втратили через обстріли окупантів домівки. За словами посадовців і військових, у театрі ховалося дуже багато людей з маленькими дітьми. Через запеклі бої до завалів неможливо було дістатися.
Згодом з-під завалів зруйнованого російськими окупантами Драматичного театру Маріуполя вдалося рятувати людей.
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