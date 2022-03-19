З-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували понад 130 людей – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували понад 130 людей.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "З-під завалів зруйнованого окупантами в Маріуполі драмтеатру, де ховалися мирні люди від російських обстрілів та бомб, продовжують рятувати людей.

Вже понад 130 – на поверхні. Є тяжкопоранені. Але станом на цей час немає інформації про загиблих".

Що передувало: Удень 16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя.

У будівлі ховалося близько тисячі мешканців міста, які втратили через обстріли окупантів домівки. За словами посадовців і військових, у театрі ховалося дуже багато людей з маленькими дітьми. Через запеклі бої до завалів неможливо було дістатися.

Згодом з-під завалів зруйнованого російськими окупантами Драматичного театру Маріуполя вдалося рятувати людей.