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З-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували понад 130 людей – Зеленський

Ольга Глущенко Субота, 19 березня 2022, 05:38
З-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували понад 130 людей – Зеленський
Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували понад 130 людей.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "З-під завалів зруйнованого окупантами в Маріуполі драмтеатру, де ховалися мирні люди від російських обстрілів та бомб, продовжують рятувати людей.

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Вже понад 130 – на поверхні. Є тяжкопоранені. Але станом на цей час немає інформації про загиблих".

Що передувало: Удень 16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя.

У будівлі ховалося близько тисячі мешканців міста, які втратили через обстріли окупантів домівки. За словами посадовців і військових, у театрі ховалося дуже багато людей з маленькими дітьми. Через запеклі бої до завалів неможливо було дістатися.

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Згодом з-під завалів зруйнованого російськими окупантами Драматичного театру Маріуполя вдалося рятувати людей.

Теми: ЗеленськийМаріупольвійна
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