Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

З-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували понад 130 людей – Зеленський

Ольга Глущенко Субота, 19 березня 2022, 06:38
Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з-під завалів драмтеатру в Маріуполі врятували понад 130 людей.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "З-під завалів зруйнованого окупантами в Маріуполі драмтеатру, де ховалися мирні люди від російських обстрілів та бомб, продовжують рятувати людей.

Вже понад 130 – на поверхні. Є тяжкопоранені. Але станом на цей час немає інформації про загиблих".

Що передувало: Удень 16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя.

У будівлі ховалося близько тисячі мешканців міста, які втратили через обстріли окупантів домівки. За словами посадовців і військових, у театрі ховалося дуже багато людей з маленькими дітьми. Через запеклі бої до завалів неможливо було дістатися.

Згодом з-під завалів зруйнованого російськими окупантами Драматичного театру Маріуполя вдалося рятувати людей.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ЗеленськийМаріупольвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російські ЗМІ "знайшли" Шойгу

Росія коригує плани, перекидає техніку у Білорусь і Крим для оточення Києва – зведення Генштабу

фото, відео, оновлено від 8:43ЗСУ знищили великий корабель РФ: горять тисячі тонн палива та боєприпаси

Зеленський: Україна просить 1% літаків НАТО, також просила 1% танків

фотоУ Херсоні на будівлі міськради знову вивісили прапор України

Кулеба назвав 5 країн, з якими Україна говорить про гарантії безпеки

Усі новини...
Зеленський
Зеленський закликав світ підтримати Україну
Зеленський закликав росіян їхати з РФ, щоб не віддавати податки на війну
Зеленський: Росія шукає будь-яких покидьків для вбивства українців
Останні новини
16:10
5 нардепів ОПЗЖ вийшли зі складу фракції
16:08
Російські окупанти щоденно обстрілюють жителів Київщини – поліція
16:06
Командирами пошкоджених кораблів у Бердянську були зрадники України – ВМС
15:52
Саміт НАТО ухвалив заяву щодо війни в Україні з обіцянкою захисту від хімічної і біологічної зброї
15:28
США вводять санкції проти оборонного комплексу РФ та голови Сбєрбанку
15:22
Більша частина депутатів міськради Енергодара склали мандати
15:21
Війна призвела до переселення понад половини українських дітей - ЮНІСЕФ
15:20
фотоУ лісах Чернігівщини росіяни втратили два "Тигри", танк і "КамАЗ" – штаб
15:19
Повстань, народе мій: Андрухович розповів історію пісні, яку привласнили росіяни
15:19
Рада призначила нардепа Сольського новим міністром агрополітики
Усі новини...