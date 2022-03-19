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Из-под завалов драмтеатра в Мариуполе спасли более 130 человек – Зеленский

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 марта 2022, 05:38
Из-под завалов драмтеатра в Мариуполе спасли более 130 человек – Зеленский
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-под завалов драмтеатра в Мариуполе спасли более 130 человек.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Из-под завалов разрушенного оккупантами в Мариуполе драмтеатра, где прятались мирные люди от российских обстрелов и бомб, продолжают спасать людей.

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Уже более 130 – на поверхности. Есть тяжелораненые. Но по состоянию на данный момент нет информации о погибших".

Что предшествовало: Днем 16 марта российская авиация сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре Мариуполя.

В здании скрывалось около тысячи жителей города, потерявших дома из-за обстрелов оккупантов. По словам чиновников и военных, в театре пряталось очень много людей с маленькими детьми. Из-за ожесточенных боев до завалов невозможно добраться и установить количество жертв.

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Позже из-под завалов разрушенного российскими оккупантами Драматического театра Мариуполя удалось спасать людей.

Темы: ЗеленскийМариупольвойна
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