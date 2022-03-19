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Мирні переговори з Росією можуть тривати кілька тижнів – Подоляк

Олена РощінаСубота, 19 березня 2022, 08:48
Михайло Подоляк, фото Офісу президента

Мирні переговори з Росією можуть тривати щонайменше "кілька тижнів", хоча є ознаки того, що позиція Москви стала "адекватнішою", сказав радник президента України Михайло Подоляк, який бере уасть у мирних переговорах. 

Джерело: Подоляк в інтерв’ю Bloomberg TV у п’ятницю 18 березня

Деталі: Ключові питання під час переговорів включають гарантії безпеки, припинення вогню, виведення російських військ і "політичне врегулювання спірних територій", сказав Подоляк.

"Цей процес може затягнутися довше", – сказав Подоляк, враховуючи кількість взаємовиключних позицій. 

"Є деякі поступки, на які ми точно не збираємося йти. Ми не можемо віддати жодних територій", –.запевнив він як учасник переговорів.

Хоча повна мирна угода може зайняти більше часу, "те, що може статися за кілька днів, – це припинення вогню", яке відкриє більше гуманітарних коридорів, сказав Подоляк.

Радник голови Офісу президента України сказав, що "російська армія не воює з українською – вони воюють тільки з цивільними". 

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За його словами, російська армія застосовує  тактику "оточення великих міст і бомбардування крилатими ракетами та авіабомбами з метою створення гуманітарних анклавів". 

"Вони намагаються втілити в Україні сирійський чи афганський сценарій війни", – заявив Подоляк.

Нагадаємо: Росія заперечувала будь-які плани вторгнення в Україну до того, як вона ввела війська, а тепер каже, що знищує лише військову інфраструктуру, хоча насправді б'є також по житлових кварталах і бере цілі міста в облогу. 

Так, у Маріуполі близько 80% житлових будинків міста зруйновано російськими нападами, на місто скидають 50-100 бомб на день, а жителі не можуть покинути місто та сидять по підвалах та бомбосховищах. Із міста змогли виїхати 40 тисяч із 350 тисяч людей.

Теми: війнапереговориОфіс президентаРосія
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