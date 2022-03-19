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Мирные переговоры с Россией могут длиться несколько недель - Подоляк

Елена РощинаСуббота, 19 марта 2022, 07:48
Мирные переговоры с Россией могут длиться несколько недель - Подоляк
Михаил Подоляк, фото Офиса президента

Мирные переговоры с Россией могут продолжаться по меньшей мере "несколько недель", хотя есть признаки того, что позиция Москвы стала более "адекватной", сказал советник президента Украины Михаил Подоляк, принимающий участие в мирных переговорах.

Источник: Подоляк в интервью Bloomberg TV в пятницу 18 марта

Детали: Ключевые вопросы в ходе переговоров включают гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и "политическое урегулирование спорных территорий", сказал Подоляк.

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"Этот процесс может затянуться дольше", – сказал Подоляк, учитывая количество взаимоисключающих позиций.

"Есть некоторые уступки, на которые мы точно не собираемся идти. Мы не можем отдать никаких территорий", – заверил он как участник переговоров.

Хотя полное мирное соглашение может занять больше времени, "то, что может произойти через несколько дней – это прекращение огня", которое откроет больше гуманитарных коридоров, сказал Подоляк.

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Советник главы Офиса президента Украины сказал, что "российская армия не воюет с украинской – они воюют только с гражданскими".

По его словам, российская армия применяет тактику "окружения крупных городов и бомбардировку крылатыми ракетами и авиабомбами с целью создания гуманитарных анклавов".

"Они пытаются реализовать в Украине сирийский или афганский сценарий войны", - заявил Подоляк.

Напомним: Россия отрицала любые планы вторжения в Украину до того, как она ввела войска, а теперь говорит, что уничтожает только военную инфраструктуру, хотя на самом деле бьет также по жилым кварталам и осаждает целые города.

Так, в Мариуполе около 80% жилых домов города разрушены российскими нападениями, на город сбрасывают 50-100 бомб в день, а жители не могут покинуть город и сидят по подвалам и бомбоубежищам. Из города смогли выехать 40 тысяч из 350 тысяч человек.

Темы: войнапереговорыОфис президентаРосcия
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