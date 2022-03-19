Українка Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту в приміщенні

Українка Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу зі стрибків у висоту в приміщенні, який пройшов у сербському Белграді.

Джерело: Tribuna

Деталі: Вона здобула золоту медаль з результатом 2,02 м.

Інша українка Ірина Геращенко стала 5-ю, підкоривши висоту у 1,92 м.

Ярослава Магучіх (Україна) – 2,02 м Елінор Паттерсон (Астралія) – 2,00 м Надєжда Дубовіцкая (Казахстан) – 1,98 м Марія Вукович (Чорногорія) – 1,95 м Ірина Геращенко (Україна) – 1,92 м

Довідково: Раніше Магучіх ставала чемпіонкою Європи у приміщенні (Торунь-2021).

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