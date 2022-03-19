Українка Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту в приміщенні
Субота, 19 березня 2022, 13:41
Українка Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу зі стрибків у висоту в приміщенні, який пройшов у сербському Белграді.
Джерело: Tribuna
Деталі: Вона здобула золоту медаль з результатом 2,02 м.
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Інша українка Ірина Геращенко стала 5-ю, підкоривши висоту у 1,92 м.
- Ярослава Магучіх (Україна) – 2,02 м
- Елінор Паттерсон (Астралія) – 2,00 м
- Надєжда Дубовіцкая (Казахстан) – 1,98 м
- Марія Вукович (Чорногорія) – 1,95 м
- Ірина Геращенко (Україна) – 1,92 м
Довідково: Раніше Магучіх ставала чемпіонкою Європи у приміщенні (Торунь-2021).
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Призерка Олімпійських ігор в Токіо українка Ярослава Магучіх зробила спільне фото зі спортсменкою Марією Ласіцкене, що представляє Росію.
- Заступник міністра оборони України Ганна Маляр відреагувала на це і нагадала, що російсько-українська війна накладає певні обмеження на спортсменів, які представляють Україну на міжнародних змаганнях.
- Сама Магучіх заявила після прибуття в Україну, що фотографуванням із російською спортсменкою Марією Ласіцкене невисловлювала "жодної політичної позиції".
- Згодом Магучіх знову сфотографувалася з Ласіцкене – на цей раз після етапу "Діамантової ліги" в Цюріху. Магучіх має військове звання – молодший сержант ЗСУ, а Ласіцкене – звання капітана Збройних сил РФ.