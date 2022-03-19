Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Українка Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту в приміщенні

Роман ПетренкоСубота, 19 березня 2022, 14:41
Ярослава Магучіх / Getty Images

Українка Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу зі стрибків у висоту в приміщенні, який пройшов у сербському Белграді.

Джерело: Tribuna

Деталі: Вона здобула золоту медаль з результатом 2,02 м. 

Інша українка Ірина Геращенко стала 5-ю, підкоривши висоту у 1,92 м.

  1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,02 м
  2. Елінор Паттерсон (Астралія) – 2,00 м
  3. Надєжда Дубовіцкая (Казахстан) – 1,98 м
  4. Марія Вукович (Чорногорія) – 1,95 м
  5. Ірина Геращенко (Україна) – 1,92 м

Довідково: Раніше Магучіх ставала чемпіонкою Європи у приміщенні (Торунь-2021).

Нагадаємо:

  • Призерка Олімпійських ігор в Токіо українка Ярослава Магучіх зробила спільне фото зі спортсменкою Марією Ласіцкене, що представляє Росію.
  • Заступник міністра оборони України Ганна Маляр відреагувала на це і нагадала, що російсько-українська війна накладає певні обмеження на спортсменів, які представляють Україну на міжнародних змаганнях.
  • Сама Магучіх заявила після прибуття в Україну, що фотографуванням із російською спортсменкою Марією Ласіцкене невисловлювала "жодної політичної позиції".
  • Згодом Магучіх знову сфотографувалася з Ласіцкене – на цей раз після етапу "Діамантової ліги" в Цюріху. Магучіх має військове звання – молодший сержант ЗСУ, а Ласіцкене – звання капітана Збройних сил РФ.  

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: спорт
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоХерсон: росіяни розігнали мітинг за Україну, є поранені

У Києві та області на півтори доби вводять "посилену" комендантську годину

фотоУкраїнські сапери підірвали "Тор" окупантів

В Одесі з російського корабля обстріляли будинки

У Росії хочуть скасувати вибори, щоб не витрачати гроші – росЗМІ

Ніч у регіонах: на півдні неспокійно, під Києвом постійні бої

Усі новини...
спорт
Російські війська зруйнували лижну базу в Чернігові
Футболіст Зозуля: Коли нас хочуть примирити з росіянами – викликає блювотний рефлекс
Легкоатлетів з Росії та Білорусі відсторонили від участі у світових змаганнях
Останні новини
15:33
СБУ затримала білоруського шпигуна на Волині 
15:29
У Білорусі почали затримувати за відеозйомку військової техніки
15:19
У Центрі протидії дезінформації назвали 4 правила кібербезпеки
15:17
У РФ хочуть заборонити банкрутство
15:14
Коротко про те, що варто знати про мобілізацію – юристи
15:01
відео"Перший канал" РФ придумав Овсянніковій "шпигунство на користь Британії"
14:59
Харківщина: окупанти знову викрали сільського голову
14:50
Німеччина очікує на 8 мільйонів українських біженців в ЄС
14:47
Компанії по всьому світу відкладають угоди на 25 мільярдів доларів через війну в Україні – Bloomberg
14:42
Окупанти викрали в Росію 2389 українських дітей - МЗС
Усі новини...