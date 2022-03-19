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Украинка Магучих стала чемпионкой мира с прыжков в высоту в помещении

Роман ПетренкоСуббота, 19 марта 2022, 14:41
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинка Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира по прыжкам в высоту в помещении, прошедшем в сербском Белграде.

Источник: Tribuna

Детали: Она получила золотую медаль с результатом 2,02 м.

Вторая украинка Ирина Геращенко стала 5-й, покорив высоту в 1,92 м.

  1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 м
  2. Элинор Паттерсон (Астралия) – 2,00 м
  3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,98 м
  4. Мария Вукович (Черногория) – 1,95 м
  5. Ирина Геращенко (Украина) – 1,92 м

Справка: Ранее Магучих становилась чемпионкой Европы в помещении (Торунь-2021).

Предыстория:

  • Призер Олимпийских игр в Токио украинка Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене, представляющей Россию.
  • Замминистра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на это и напомнила, что российско-украинская война накладывает определенные ограничения на спортсменов, которые представляют Украину на международных соревнованиях.
  • Сама Магучих заявила по прибытии в Украину, что фотографированием с российской спортсменкой Марией Ласицкене не высказывала "никакой политической позиции".
  • Позже Магучих снова сфотографировалась с Ласицкене – на этот раз после этапа "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе.

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Темы: спорт
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