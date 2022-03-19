Украинка Магучих стала чемпионкой мира с прыжков в высоту в помещении
Суббота, 19 марта 2022, 14:41
Украинка Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира по прыжкам в высоту в помещении, прошедшем в сербском Белграде.
Источник: Tribuna
Детали: Она получила золотую медаль с результатом 2,02 м.
Вторая украинка Ирина Геращенко стала 5-й, покорив высоту в 1,92 м.
- Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 м
- Элинор Паттерсон (Астралия) – 2,00 м
- Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,98 м
- Мария Вукович (Черногория) – 1,95 м
- Ирина Геращенко (Украина) – 1,92 м
Справка: Ранее Магучих становилась чемпионкой Европы в помещении (Торунь-2021).
Предыстория:
- Призер Олимпийских игр в Токио украинка Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене, представляющей Россию.
- Замминистра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на это и напомнила, что российско-украинская война накладывает определенные ограничения на спортсменов, которые представляют Украину на международных соревнованиях.
- Сама Магучих заявила по прибытии в Украину, что фотографированием с российской спортсменкой Марией Ласицкене не высказывала "никакой политической позиции".
- Позже Магучих снова сфотографировалась с Ласицкене – на этот раз после этапа "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе.
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