Украинка Магучих стала чемпионкой мира с прыжков в высоту в помещении

Украинка Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира по прыжкам в высоту в помещении, прошедшем в сербском Белграде.

Источник: Tribuna

Детали: Она получила золотую медаль с результатом 2,02 м.

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Вторая украинка Ирина Геращенко стала 5-й, покорив высоту в 1,92 м.

Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 м Элинор Паттерсон (Астралия) – 2,00 м Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,98 м Мария Вукович (Черногория) – 1,95 м Ирина Геращенко (Украина) – 1,92 м

Справка: Ранее Магучих становилась чемпионкой Европы в помещении (Торунь-2021).

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