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Російські війська зруйнували лижну базу в Чернігові

Валентина РоманенкоСубота, 19 березня 2022, 15:33

Російські війська зруйнували лижну базу в Чернігові, де впродовж багатьох років проводилися лижні та біатлонні змагання.

Джерело: Biathlon.com.ua, "Суспільне"

Деталі: Одним із спортивних об'єктів, які були зруйновані внаслідок атак Росії, стала лижна база у Чернігові, що була побудована у 1977 році.

База активно використовувалася під час проведення чемпіонатів України з біатлону. Зокрема, під час літніх чемпіонатів світу з біатлону, участь в яких брали і дорослі спортсмени.

Саме на базі у Чернігові у перші дні війни перебувала і біатлоністка Дар'я Блашко. Спортсменка вже покинула межі міста, але на сторінці в Instagram не залишила поза увагою зруйнований спортивний об'єкт Росією.

"Я тут жила до війни і 10 днів війни ховалася у підвалі разом з тренером та іншими людьми. Була остання надія, що базу не чіпатимуть. Це. Лише. Спортивна. База", - написала Блашко.

Головний корпус, де в тому числі завжди жили молоді спортсмени, які не мали житла у Чернігові, наразі зруйновано.

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Нагадаємо: Це не єдиний спортивний об'єкт, знищений у Чернігові Росією. Під обстріл потрапив і футбольний стадіон імені Гагаріна, де свої домашні матчі проводить ФК "Десна".

Теми: Чернігіввійнаспорт
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